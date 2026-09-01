«Це режим берсерка». Чиновник Кремля заявив, що російська економіка може «вийти з-під контролю» в умовах воєнного стану

Тітов заявив, що воєнна економіка може існувати лише протягом дуже обмеженого часу (Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev)

Борис Тітов, представник російського диктатора Володимира Путіна з питань міжнародного розвитку, заявив, що економіка РФ ризикує «вийти з-під контролю», якщо її управління буде повністю зосереджено на потребах військово-промислового комплексу.

Про це він сказав у вівторок, 1 вересня, повідомляє агентство Reuters.

Як зауважують журналісти, ці коментарі стали рідкісним проявом занепокоєння в кремлівських колах щодо зростаючого тиску на економіку, що уповільнюється.

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Тітов, призначений у 2024 році спеціальним представником Путіна в міжнародних організаціях з питань досягнення цілей сталого розвитку, є заможним бізнесменом, якому раніше належав провідний російський виробник ігристого вина. Він очолював впливове бізнес-лобі та балотувався на посаду президента у 2018 році.

«Військова та цивільна економіки завжди існували в симбіозі скрізь. Багато технічних винаходів, корисних для всіх, виникли у військово-промисловому комплексі. Ключ полягає у збереженні балансу», — сказав Тітов.

Росія підвищила податки, розпочала перерозподіл власності, вітала внески від бізнесу для фінансування війни, а нещодавно ще й погрожувала власникам бізнесу, які не доклали достатньо зусиль для захисту своїх об'єктів від українських дронів.

Reuters пише, що прихильники війни та деякі урядовці часто посилаються на реорганізацію радянської економіки за часів диктатора Йосипа Сталіна під час Другої світової війни як на зразок, наводячи гасло того часу «Все для фронту, все для перемоги».

Цей підхід зустрічає обережний, але дедалі більший опір з боку різних секторів, зазначають журналісти.

«Це взагалі не економіка, це свого роду „режим берсерка“, який може існувати лише протягом дуже обмеженого часу, і необхідність якого слід дуже ретельно зважити», — сказав Тітов.

Очікується, що цього року економіка РФ зросте лише на 0,4%, а багато невійськових секторів перебувають у стані стагнації або скорочуються.

⁠Українські удари по економічних об'єктах, таких як нафтопереробні заводи, інтернет-магазини та інфраструктура експорту нафти й зерна, можуть ще більше знизити цей показник зростання.

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Як свідчить консенсус-прогноз Центру розвитку, російській економіці протягом тривалого часу не варто розраховувати на швидке зростання, подібне до показників 2023—2024 років, коли вона зростала більш ніж на 4%. До 2032 року зростання ВВП не перевищуватиме 2% на рік.