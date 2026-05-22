У Конго місцеві спалили центр лікування Еболи після суперечки щодо поховання тіла

Працівники Червоного Хреста дезінфікують лікарню та готуються до роботи з тілом померлого від Еболи в Конго (Фото: REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

У Демократичній Республіці Конго в місті Рвампара на сході країни місцеві жителі підпалили центр лікування хворих на Еболу після того, як їм не дозволили забрати тіло чоловіка, який, імовірно, помер від вірусу.

Про це у п’ятницю, 22 травня, пише The Associated Press.

У виданні наголосили, що через суворі правила безпеки, зокрема щодо поховання померлих, виникають конфлікти з місцевими традиціями. Тіла жертв Еболи залишаються дуже заразними навіть після смерті, тому влада наполягає на спеціальних процедурах поховання, що часто викликає обурення у родичів і друзів померлих.

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За словами очевидців, група молодих людей намагалася забрати тіло свого знайомого для проведення похорону вдома, але поліція не дозволила цього зробити. Після невдалої спроби заспокоїти натовп молодики увірвалися до центру та підпалили приміщення.

В AP підкреслили, що журналісти бачили, як нападники ламали обладнання й підпалювали речі всередині, а також тіло одного із ймовірних померлих від Еболи. Працівники гуманітарних місій були змушені терміново залишити територію.

У поліції пояснили, що люди не зрозуміли вимог безпечного поховання під час епідемії. Водночас представники гуманітарної організації ALIMA заявили, що ситуацію згодом вдалося стабілізувати, а медичні бригади продовжили роботу.

За офіційними даними влади Конго, у двох провінціях зафіксували 671 підозрюваний випадок зараження та 160 смертей. Однак у ВООЗ вважають, що реальні масштаби епідемії можуть бути значно більшими.

Фахівці зазначають, що виявлення нових випадків лише посилюватиметься, адже медики активніше проводять перевірки та пошук інфікованих. Медики також заявляють про гостру нестачу персоналу, обладнання та медикаментів. Експерти припускають, що на створення вакцини може піти ще від шести до дев’яти місяців.

17 травня повідомлялось, що ВООЗ оголосила спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією міжнародного значення через високий ризик поширення вірусу. Організація попереджає, що ситуація може бути масштабнішою за офіційні дані та ускладнюється відсутністю вакцини і специфічного лікування для цього штаму.