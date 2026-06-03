Спалах Еболи в Африці забрав вже понад 200 життів: що важливо знати про цю хворобу, її симптоми і поширення

Загін фахівців обробляє землю біля будинку чоловіка, що помер від Еболи, у ДР Конго, травень 2026 (Фото: REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

17 травня 2026 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах лихоманки Ебола в Уганді та Демократичній республіці Конго надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Цей спалах вже забрав життя понад 220 людей і спричинив загрозу масштабнішого поширення небезпечної хвороби, повідомляє Reuters . Було виявлено понад 1 тис. ймовірних випадків інфікування.

Йдеться про спалах, спричинений небезпечними штамом Еболи під назвою Бундібуджо, вакцин від якого наразі немає.

Ситуацію погіршує той факт, що хвиля інфікування охопила райони в Уганді та ДР Конго, які раніше вже були спустошені воєнними діями і де умови для життя людей вкрай важкі, а для поширення вірусу — ще більш сприятливі.

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Влада Уганди ще наприкінці травня ухвалила рішення закрити кордон з ДР Конго через ризик поширення еболи. А деякі західні країни, серед яких Канада та США, тимчасово обмежили в'їд громадян Уганди, Південного Судану та Конго.

МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до регіонів ДР Конго, уражених спалахом хвороби, зокрема до провінцій Ітурі та Південне Ківу.

Тим часом на африканському континенті зростає напруга через ризики поширенні Еболи. 2 червня стало відомо, що в Кенії у зіткненнях з поліцією загинули двоє учасників протестів проти карантинного центру на базі амеириканських ВПС, який США хочуть відкрити в цій країні. Його створюють для лікування та догляду американців, як мають підозру на захворювання чи контактували інфікованими.

Наймасштабніший спалах Еболи відбувся у 2014−2016 роках в Західній Африці, тоді від вірусу загинули понад 11 тис. людей

У своїй інфографіці NV нагадує, чим небезпечна ебола, які симптоми має хвороба і як передається.

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Ебола — загальна назва для 6 видів вірусів роду Ebolavirus. Вони спричиняють гостру вірусну хворобу з тяжким перебігом, ураженням кровоносних судин багатьох органів і розвитком геморагічного синдрому.

Інфографіка: NV

З шести відомих видів Еболи лише чотири спричиняють клінічно виразні прояви хвороби в людини — Заїр, Судан, Таї Форест, Бундібуджо.

Носіями вірусу, крім людей, можуть бути:

фруктові кажани ( природний носій, який не піддається впливу вірусу)

природний носій, який не піддається впливу вірусу) мавпи

антилопи

свині

дикобрази

Можливі шляхи зараження:

від кажанів до інших тварин через контакт зі слиною та екскрементами природного носія;

від тварин до людей через споживання м’яса диких тварин, контакту із зараженими поверхнями, матеріалами;

від людини до людини через пошкоджені шкірні покриви та рідини організму інфікованих людей.

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Інкубаційний період хвороби: від 2 до 21 днів (найчастіше 7−8 днів)

Рівень смертності: 25%-90% (залежно від виду вірусу та швидкості надання медичної допомоги)

Лікування: симптоматична терапія

Одужання: через 7−14 днів після прояву симптомів

Симптоми хвороби:



«Суха» стадія

втома

лихоманка

слабкість

зниження апетиту

біль у м’язах, суглобах, горлі

головний біль

Волога стадія

блювота

діарея

висипи

порушення роботи нирок і печінки

кровотечі

Профілактика: попередження інфікування шляхом дотримання гігієни (миття рук, використання знезаражених медичних інструментів і захисного одягу), уникнення контактів з інфікованими

Дані ВООЗ, МОЗ України.

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