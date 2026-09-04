Найстабільніший з часів Муссоліні: уряд Джорджи Мелоні встановив рекорд за тривалістю перебування при владі в Італії

Прем'єр-міністерка Італії Джорджея Мелоні під час референдуму у Римі, 23 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Уряд прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні безперервно керує Італією вже 1413 днів, ставши найдовготривалішим урядом в історії країни з часів Другої світової війни – після фашистського диктатора Беніто Муссоліні, який утримував владу понад 20 років, пише Euractiv у п’ятницю, 4 вересня.

До цього рекордом було керівництво другого уряду Сільвіо Берлусконі, який 1412 днів очолював Італію у 2001−2005 роках.

Фото: Euractiv

Сьогодні в Італії пройде мітинг за участі тисяч прихильників Мелоні та її ультраправої партії Брати Італії під гаслом Найстабільніший уряд — сильніша Італія, пише Euractiv.

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Перша в історії жінка на посаді голови Ради міністрів Італії прийшла до влади 22 жовтня 2022 року. Тоді багато хто в Брюсселі очікував, що італійський уряд на чолі з політиком, коріння якого сягає постфашистської націоналістичної правої течії, стане дестабілізуючим чинником всередині ЄС.

Натомість Мелоні стала впливовою фігурою серед лідерів ЄС, і їй приписують заслугу у формуванні деяких найважливіших напрямків діяльності блоку — від міграції та торгівлі до ситуації в Україні.

Але за всіма урочистостями та похвалами, як пише Euractiv, ховається одна правда — Мелоні вже не є тим політичним феноменом, який стрімко прийшов до влади чотири роки тому. Зараз прем'єрка Італії стикається зі все більшою кількістю проблем: зростання вартості життя, напруженість у коаліції з питань оборони, трансатлантична суперечка з Дональдом Трампом та дедалі більш наполегливі націоналістичні праві на тлі підготовки до виборів 2027 року.

Джорджа Мелоні та її партія Брати Італії відомі своїми суперечливими заявами та зв’язками з неофашистською ідеологічною доктриною. У 1996 році вона назвала італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні «хорошим політиком, який все робив для Італії».

Раніше Мелоні виступала за покращення відносин з Росією, однак після початку повномасштабного вторгнення в Україну змінила свою політику на користь підтримки Києва.