Бути Ієронімом Босхом. Як 500 років тому Босх перетворив людські страхи на найдорожчий живопис Відродження і чого найбільше боявся він сам

10 серпня, 03:19
NV Преміум
Праву стулка триптиха Сад земних насолод Ієроніма Босха, між 1490 та 1510 роками (Фото: DR)

Праву стулка триптиха Сад земних насолод Ієроніма Босха, між 1490 та 1510 роками (Фото: DR)

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Автор: Ростислав Камеристий-Брайтенбюхер

Тринадцятирічний хлопчик з родини малярів бачив на власні очі, як вогонь пожирає будинок за будинком на вулицях його рідного міста Гертогенбоса. Усе життя він зображатиме на своїх полотнах криваво-червоне полум'я та моторошні пекельні пейзажі, а публіка сперечатиметься, хто ж він такий: єретик, алхімік чи просто божевільний.

9 серпня виповнюється 510 років від дня смерті видатного нідерландського живописця Ієроніма Босха. Про його життя збереглося дуже мало свідчень, тож не дивно, що довкола імені митця століттями будували містичні теорії.

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Не лише люди його епохи, а й пізніші і навіть деякі сучасні дослідники відмовлялися вірити, що чоловік при здоровому глузді може вигадати настільки химерних істот: монстрів, що пожирають грішників, летючих риб, страхітливих птахів, музичні інструменти для тортур. Художника то записували у члени таємної секти адамітів, то звинувачували у вживанні галюциногенних відварів, а то й намагались довести, що він народився із важкими психічними розладами.

«Що означає цей твій здивований погляд, Ієроніме Босх, або ця блідість твого обличчя? — писав поет та живописець Домінік Лампсоній, який у 1572 році видав збірку портретів відомих нідерландських митців із віршованими коментарями. — Ніби ти бачив привидів і темних духів Еребу, які літали перед тобою. Я міг би повірити, що печери жадібного Плутона і будинки Тартару були відкриті для тебе, оскільки твоя рука змогла так добре намалювати те, що містять найнижчі безодні».

Гравюра Корнеліуса Корта із зображенням Ієроніма Босха, 1572 рік (Фото: DR)
Гравюра Корнеліуса Корта із зображенням Ієроніма Босха, 1572 рік / Фото: DR

Але історія про бідного божевільного генія-одинака — всього лише міф. Художник досяг слави за життя, заробив солідні статки і не залишив по собі учнів. А згодом його послідовниками стали сотні митців по всьому світу, які копіювали техніку живопису Босха й вносили у неї щось своє.

Дитяча травма

Теги:   Історія з NV XVI століття Реформація Нідерланди Біографія

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