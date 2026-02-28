На тлі удару США та Ізраїлю по Ірану. Аеропорти Дубая призупинили роботу на невизначений термін

28 лютого в Дубаї та Абу-Дабі було чути вибухи (Фото: ishitasharma1211/pixabay)

На тлі удару США та Ізраїлю по Ірану і вибухів в ОАЕ всі рейси в аеропортах Dubai International (DXB) і Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) припинені до подальшого повідомлення.

Про це повідомляється на сайті Dubai Airports у суботу, 28 лютого.

У повідомленні сказано, що пасажирам не слід приїжджати в аеропорт. Рекомендується зв’язатися безпосередньо з авіакомпанією для отримання останньої інформації про рейси.

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«Ми уважно стежимо за ситуацією і надаватимемо додаткову інформацію, щойно вона стане доступною», — йдеться в заяві.

Удар США та Ізраїлю по Ірану — що відомо



28 лютого Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, заявив міністр оборони країни Ісраель Кац. Також президент США Дональд Трамп підтвердив початок «великомасштабних бойових дій» і закликав Корпус вартових Ісламської революції скласти зброю.

За даними ЗМІ, серед цілей атаки — будинки іранського лідера Алі Хаменеї та об'єкти, з яких Іран може атакувати Ізраїль. За даними ЗМІ, палац Хаменеї було повністю зруйновано внаслідок ударів Ізраїлю.

На знімках видно, як над Тегераном здіймається дим, у п’яти містах Ірану чути вибухи. Водночас Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану Рев лева, а США — Епічна лють.

У Дубаї та Абу-Дабі пролунали вибухи, одна людина загинула. Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що країна зазнала грубого нападу із застосуванням іранських балістичних ракет.

Також вибухи пролунали в Бахрейні та Катарі, де розташовані військові бази США.