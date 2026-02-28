На тлі удару США та Ізраїлю по Ірану. Аеропорти Дубая призупинили роботу на невизначений термін
28 лютого в Дубаї та Абу-Дабі було чути вибухи (Фото: ishitasharma1211/pixabay)
На тлі удару США та Ізраїлю по Ірану і вибухів в ОАЕ всі рейси в аеропортах Dubai International (DXB) і Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) припинені до подальшого повідомлення.
Про це повідомляється на сайті Dubai Airports у суботу, 28 лютого.
У повідомленні сказано, що пасажирам не слід приїжджати в аеропорт. Рекомендується зв’язатися безпосередньо з авіакомпанією для отримання останньої інформації про рейси.
«Ми уважно стежимо за ситуацією і надаватимемо додаткову інформацію, щойно вона стане доступною», — йдеться в заяві.
Удар США та Ізраїлю по Ірану — що відомо
28 лютого Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, заявив міністр оборони країни Ісраель Кац. Також президент США Дональд Трамп підтвердив початок «великомасштабних бойових дій» і закликав Корпус вартових Ісламської революції скласти зброю.
За даними ЗМІ, серед цілей атаки — будинки іранського лідера Алі Хаменеї та об'єкти, з яких Іран може атакувати Ізраїль. За даними ЗМІ, палац Хаменеї було повністю зруйновано внаслідок ударів Ізраїлю.
На знімках видно, як над Тегераном здіймається дим, у п’яти містах Ірану чути вибухи. Водночас Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю.
Ізраїль назвав операцію проти Ірану Рев лева, а США — Епічна лють.
У Дубаї та Абу-Дабі пролунали вибухи, одна людина загинула. Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що країна зазнала грубого нападу із застосуванням іранських балістичних ракет.
Також вибухи пролунали в Бахрейні та Катарі, де розташовані військові бази США.