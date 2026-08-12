У Росії син «православного» олігарха на суперкарі збив окупанта, який воював проти України

У Єкатеринбурзі фіолетовий Lamborghini вартістю близько 40 млн рублів на швидкості влетів у житловий будинок на вулиці Отрадній, травмувавши двох чоловіків, серед яких, за даними росЗМІ, був учасник війни проти України .

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

За кермом фіолетового Lamborghini, за даними телеграм-каналів Baza та Shot, перебував Давид Алтушкін — молодший син засновника Русской медной компании Ігоря Алтушкіна. Автомобіль офіційно зареєстрований на батька.

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Одного з постраждалих госпіталізували з переломами ребер, закритою черепно-мозковою травмою та численними забоями. За даними Telegram-каналу Осторожно, новости, ним міг виявитися 23-річний Тимур Халілов, якого в 2025 році заарештували за звинуваченням у викраденні жителя Самари — під час затримання він, ймовірно, підписав контракт з міноборони Росії й вирушив воювати проти України.

Другий чоловік обійшовся без госпіталізації, про долю постраждалих водіїв двох розбитих у ДТП електросамокатів поки немає відомостей.

Місце аварії в російському Єкатеринбурзі / Фото: Astra / Скриншот

Сам Алтушкін-молодший отримав травму голови — ймовірно, перелом носа та забій грудної клітки. На кадрах з місця аварії він усміхається, спілкуючись із поліцейськими, коментувати ситуацію відмовився.

За інформацією росЗМІ, у салоні авто на момент ДТП також перебували двоє підлітків, а сам спорткар супроводжував позашляховик з охороною, яка після аварії накрила розбитий Lamborghini тканиною, щоб приховати його від камер. За даними Mash, на автомобілі раніше вже фіксували 16 штрафів за перевищення швидкості.

Ігоря Алтушкіна називають «православним олігархом» — він фінансував будівництво та реставрацію храмів у Свердловській області. Forbes оцінював його статок у 4,9 млрд доларів; дружина та один із синів мають британське громадянство. У 2024 році Алтушкіна внесли до санкційного списку ЄС.