«100 метрів до села». Румунія підіймала F-16 через атаку російського дрона, але збила його система ППО України

27 лютого, 22:48
Румунія піднімала винищувачі F-16 Fighting Falcon під час атаки РФ на Україну 27 лютого (Фото: Forţele Aeriene Române / Facebook)

Румунія піднімала винищувачі F-16 Fighting Falcon під час атаки РФ на Україну 27 лютого (Фото: Forţele Aeriene Române / Facebook)

Винищувачі F-16 ВПС Румунії вранці 27 лютого виявили російський дрон, що рухався в напрямку українсько-румунського кордону, — проте пізніше він був збитий системою ППО України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Як заявили у відомстві, за допомогою радарів вдалося виявити безпілотник РФ, який рухався у напрямку до північної частини району Тулча. О 08:45 за місцевим часом там було оголошено повітряну тривогу. Потім, о 09:04 два літаки F-16 Fighting Falcon з авіабази Фетешть були підняті по тривозі для спостереження за повітряним простором.

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За кілька хвилин літаки підтвердили радіолокаційний контакт із ціллю на території України — за 9 км від румунського населеного пункту Килія-Веке. О 09:13 безпілотник був збитий системами протиповітряної оборони ЗСУ за 100 метрів від населеного пункту.

Повітряну тривогу було скасовано о 10:12, заявили румунські офіцери.

«У зв’язку з тим, що місце падіння розташоване в безпосередній близькості від кордону, спеціалізовані групи готові розпочати пошукову операцію з виявлення можливих уламків літака, що впав на території країни», — підсумували в Міноборони Румунії.

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1436412388218699
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Раніше, увечері 25 лютого, російський безпілотник під час атаки на Україну ненадовго порушив повітряний простір Румунії.

Жителі північної частини повіту Тулча були сповіщені за допомогою системи Ro-Alert через повітряну загрозу.

Близько 17:50 за місцевим часом з авіабази Фетешть у небо злетіли два винищувачі F-16.

Дрон на короткий час увійшов у повітряний простір Румунії в районі міста Сфинту-Георге і покинув його на північ від Сулини, рухаючись над територіальними водами, підсумували в Міноборони Румунії.

Редактор: Дмитро Відоменко

Теги:   Румунія Війна Росії проти України атака дронами F-16

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