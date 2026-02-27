Як повідомило джерело NYT в Пентагоні, Митна і Прикордонна служба не повідомила Міністерство війни про запуск дрона в районі Ель-Пасо, штат Техас (Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Армія США за вказівкою Пентагону використовувала високоенергетичний лазер для збиття дрона Міністерства внутрішньої безпеки — через що довелося закривати повітряний простір біля міста Ель-Пасо (штат Техас).

Про це 27 лютого повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на чотири поінформовані джерела.

«Цей інцидент разюче нагадує аналогічний випадок, що стався на початку цього місяця, також недалеко від Ель-Пасо. Тоді співробітники Митної та Прикордонної служби США, використовуючи ту саму технологію, надану армією для боротьби з контрабандою наркотиків, вистрілили з високоенергетичного лазера в те, що їм здавалося дроном. Однак воно виявилося металевою кулею. Федеральному авіаційному управлінню (FAA) на короткий час закрили повітряний простір», — пише видання.

Реклама

Як повідомляють джерела, в обох випадках лазери були використані без дозволу FAA — і це, на думку багатьох експертів з авіаційної безпеки, є порушенням законів США.

«Останній удар викликав тривогу у демократів-законодавців і, безсумнівно, посилив увагу до ймовірного збою зв’язку між впливовими урядовими відомствами з приводу використання лазерів у чутливому повітряному просторі», — пише NYT.

Як сказав представник Пентагону на правах анонімності, у попередньому внутрішньому звіті про інцидент ідеться про те, що Митна і Прикордонна служба не повідомили Міністерству війни про запуск дрона в районі Ель-Пасо — відповідно, для військових цей БпЛА був невідомим.

Крім того, увечері 27 лютого у FAA відреагували на збиття дрона і заборонили літакам літати на висоті нижче за 5,4 км у небі над Форт-Генкоком у Техасі — невеликим прикордонним містечком приблизно за 88 км на південний схід від Ель-Пасо — з посиланням на «особливі міркування безпеки».

«Пентагон і Міністерство внутрішньої безпеки США розглядають високоенергетичні лазери як ефективний і економний засіб боротьби з контрабандою наркотиків мексиканськими картелями. Минулого року представник Міністерства внутрішньої безпеки, який займається протидією дронам, повідомив Конгресу, що в першій половині 2024 року організації, вороже налаштовані щодо правоохоронних органів, запустили близько 27 тисяч дронів у межах 500 метрів від кордону», — підсумували в NYT.

9 січня президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News заявляв, що Штати найближчим часом почнуть бойові дії «на місцях» у Мексиці. Зокрема президент США висловлював готовність воювати проти картелів, які, за його словами, «керують Мексикою».

Реклама:

24 січня Дональд Трамп заявив, що американські військові можуть завдавати наземних ударів по наркокартелях «де завгодно», зокрема й на території Мексики, Венесуели та Колумбії. «Ми будемо бити по картелях. Ми знаємо їхні маршрути. Ми знаємо про них усе», — стверджував тоді Трамп.

10 лютого неподалік від міжнародного аеропорту Ель-Пасо в штаті Техас зафіксували, як тоді вважалось, безпілотники мексиканського наркокартелю. Повітряний простір у цьому районі тимчасово закрили, а повітряні цілі було знешкоджено за допомогою лазерної зброї. Однак, як повідомила The Wall Street Journal із посиланням на джерела, з’ясувалося, що цілі насправді були повітряними кулями.

При цьому WSJ вказувала, що лазерна зброя може становити серйозну небезпеку для комерційної авіації. Через її застосування «стався хаос». Зокрема, лікарні були змушені перенаправляти медичні рейси, а туристи — скасовувати свої плани.