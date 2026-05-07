У Латвії після проникнення в повітряний простір дронів з боку Росії оголосили повітряну тривогу. Два безпілотники впали на території країни, один із них — біля нафтобази в Резекне.

Про це у четвер, 7 травня, пише LSM.

Там уточнили, що через загрозу в Балвському, Лудзенському та Резекненському районах оголошували повітряну тривогу, однак зранку військові повідомили про її завершення.

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У Збройних силах Латвії заявили, що ще вночі отримали сигнали про можливе порушення повітряного простору. Після підтвердження інформації вони активували мобільні групи протиповітряної оборони, а також сили патрулювання повітряного простору НАТО.

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У виданні наголосили, що близько 05:30 ранку військові підтвердили падіння двох безпілотників на території Латвії. На місцях падіння працювали екстрені служби, при цьому одне з місць встановили, а інше — ще ні.

Зазначається, що один із дронів упав біля нафтосховища в місті Резекне, яке розташовано за 40 кілометрів від кордону з РФ. Поліція повідомила, що близько 03:30 отримала виклик через дим на об'єкті. На місці знайшли ймовірні уламки безпілотника та відкрили кримінальне провадження.

Перевірка показала, що температура в нафтових ємностях не була підвищеною, заявили рятувальники.

Журналісти латвійського мовника, які працювали біля нафтобази, також бачили ще один безпілотник, який летів низько над землею.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що ситуація в Резекненському районі є складною. За його словами, латвійські військові разом із союзниками по НАТО максимально контролюють повітряний простір, а винищувачі перебувають у небі.

Він наголосив, що Україна має законне право оборонятися і завдавати ударів по цілях на території Росії.

«На перший погляд, існує ймовірність, що це безпілотники, які з української сторони націлені на цілі в Росії. Але це лише припущення; інформація потребує перевірки», — додав він.

Через загрозу в Резекне, Резекненському та Людзенському районах скасували заняття у школах і дитсадках.

3 травня у Латвії та Естонії через російську атаку на Україну попереджали про можливу загрозу дронів у прикордонних регіонах. Згодом тривогу скасували, оскільки небезпеку в повітряному просторі не підтвердили.