Через загрозу появи дронів рух у Фінській затоці довелося перенаправляти (Фото: pexels by Baptiste Valthier)

Фінляндія підняла винищувачі і закрила аеропорт у столиці після появи невідомих дронів вночі 15 травня над регіоном Уусімаа.

Оновлено о 13:05. Збройні сили Фінляндії заявили, що не мають інформації чи спостережень про фактичне потрапляння дронів на територію країни.

Силу військові також не застосовували, повідомив начальник оперативного управління Карі Нісула на пресконференції, повідомляє Helsingin Sanomat.

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Командувач ВПС Тімо Херранен пояснив, що вночі ризик заходу кількох великих дронів із вибухівкою на територію Фінляндії оцінювався як підвищений — саме тому й оголосили тривогу. Передбачуваною цільовою зоною була територія між Гельсінкі та Порво.

Тривогу оголосили о 03:49 — мешканців Уусімаа попросили залишатися вдома.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Авіасполучення в аеропорту Гельсінкі тимчасово зупинили, морський трафік у Фінській затоці перенаправили. З 04:00 над регіоном запровадили тимчасову заборону польотів.

Збройні сили підняли в повітря винищувачі Hornet, задіяли армійські гелікоптери та військово-морські судна. Прикордонна служба також підвищила готовність. За даними військових, імовірна зона появи дронів — між Гельсінкі та Порво.

Президент Фінляндії Александр Стубб написав у X, що країні не загрожує пряма військова небезпека. Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен повідомила, що до школи та на роботу виходити безпечно. Наразі небезпека минула, авіасполучення відновлено.

Порушення повітряного простору північних країн — що відомо

3 травня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією — над муніципалітетом Віролахті. Прем'єр Петтері Орпо обговорив інцидент із президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Вірменії. Міністр оборони Антті Хяккянен засудив порушення повітряного простору українськими дронами, які, ймовірно, збилися з курсу.

7 травня безпілотники, що залетіли з боку Росії, впали в Латвії поблизу нафтосховища. 25 березня дрон влучив у трубу електростанції в Естонії — згодом Таллінн заявив, що це був український безпілотник, який збився з курсу.

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Глава МЗС України Андрій Сибіга пояснив, що інциденти були пов’язані з дією російських засобів РЕБ.

10 травня Естонія закликала Україну краще контролювати свої дрони — Київ пообіцяв відправити до регіону експертів.