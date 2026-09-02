Путін визнав дрони головним викликом для російської армії

2 вересня, 06:21
Склад Wildberries у Московській області палає після атаки українського безпілотника (Фото: REUTERS/Stringer)

Склад Wildberries у Московській області палає після атаки українського безпілотника (Фото: REUTERS/Stringer)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що безпілотники стали головним викликом для російської армії.

Про це він сказав під час пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку, пише Інтерфакс.

За словами Путіна, найбільшу проблему для військ РФ нині становлять безпілотні системи, які застосовуються у повітрі, на землі, на морі та під водою.

Реклама

Російський диктатор визнав, що цей виклик є серйозним, але запевнив, що Росія нібито зможе посилити протидію дронам. Він також заявив про зростання темпів роботи російських оборонних підприємств.

Заява пролунала на тлі регулярних атак українських безпілотників по військових і паливно-енергетичних об'єктах на території Росії. Зокрема, наприкінці серпня Сили оборони України повідомляли про ураження Кіришського нафтопереробного заводу у Ленінградській області та аеродрому Єйськ у Краснодарському краї.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір Росії стає дедалі небезпечнішим, і закликав міжнародні авіакомпанії враховувати ці ризики.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   Володимир Путін удари по російських НПЗ удари по території РФ Війна Росії проти України Дрони

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies