«Дуже важливо для далекобійних ударів». Defense Express проаналізувало перше відео ракетного удару українського дрона FP по окупантах

З опублікованих матеріалів важко визначити тип НАР, які були встановлені на FP — росіяни приховали маркування ракет, пише Defense Express (Фото: Скриншот із відео/Х/front_ukrainian)

У Мережі вперше з'явився відеозапис, на яких видно, як український безпілотник моделі FP-1 або FP-2 атакує російських окупантів некерованими ракетами.

Як ідеться в аналітичному матеріалі видання Defense Express, опублікованому 12 травня, такий стан речей вкрай важливий для успіху всіх далекобійних ударів України по країні-агресорці РФ.

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Як можна помітити на відео, російська мобільно-вогнева група намагалася перехопити український дрон FP-1 або FP-2.

«Однак український „птах“ вирішив не чекати, поки його збивають, і відповів, запустивши по ворогах некеровані авіаційні ракети (НАР). Цей випадок важливий тим, що це перший задокументований епізод, коли українські далекобійні безпілотники озброюються некерованими реактивними снарядами. Крім того, окупанти публікують фотографії уламків пускової установки, а також самих НАР», — пише Defense Express.

З опублікованих фотографій важко визначити тип НАР, які були встановлені на FP-½ — росіяни приховали маркування ракет.

«Можна припустити, що цими ракетами є радянські некеровані авіаційні ракети С-5 калібру 57 мм або С-8 калібру 80 мм. Кожна пускова установка містить по чотири таких ракети, і на крилі FP-½ розміщується одразу дві такі з обох боків. Тобто загальний залп становить 8 ракет, чого цілком може вистачити для протидії мобільно-вогневим групам, які зазвичай перебувають на відкритій місцевості та використовують неброньовані автомобілі з кулеметами», — пише Defense Express.

Фото: Defense Express

Фото: Defense Express

Крім того, за інформацією видання, для протидії українським дронам окупанти вже тривалий час активно збільшують кількість мобільно-вогневих груп — оскільки атаки БПлА стають дедалі більшою проблемою для них у плані далекобійних ударів.

«Нова версія FP-½ з НАРами якраз покликана боротися з такими групами. Але чи несуть одночасно ці дрони НАРи і штатну бойову частину, залишається відкритим питанням. Навіть сама поява FP-1 або FP-2 з таким озброєнням змусить окупантів діяти обережніше, а також посилювати захист своїх мобільно-вогневих груп», — пише Defense Express.

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Як вважають у виданні, цілком ймовірно, у майбутньому удари українських дронів із некерованими ракетами ставатимуть дедалі частішими та масовішими — оскільки такі мобільно-вогневі групи є важливою частиною російської оборони від deep strike- і middle strike-безпілотників, тож зменшення їхньої кількості безпосередньо впливатиме на ефективність українських ударів.

«Крім того, таке навантаження дасть змогу атакувати кілька цілей за один виліт», — підсумували в Defense Express.

23 квітня командувач Сил безпілотних систем Роберт («Мадяр») Бровді заявив, що бійці підрозділу Сил безпілотних систем і 1-го корпусу НГУ Азов завдали вісім ударів дронамі FP-2 і знищили командний пункт і місце базування Управління мобільних дій (УМД) ФСБ РФ у тимчасово окупованому Донецьку.

Згідно з даними розвідки, було вбито 12 російських офіцерів і поранено — 15, підсумував офіцер.

Довідка. FP-2 — це дрон, створений українською компанією Fire Point, яка також виробляє ракету Фламінго. Він може долати до 200 км, що менше, ніж у попередньої моделі FP-1 з дальністю 1400 км, але при цьому бойова частина FP-2 більша (60−100кг).