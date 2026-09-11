Про це пише Telegram-канал Astra, посилаючись на OSINT-аналітика.

Над територією підприємства помітили дим, а працівники комбінату повідомили про вибухи та зупинку технологічного процесу, зазначили там.

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Перед атакою в Березниках і Солікамську протягом кількох годин лунали сирени, а моніторингові канали повідомляли про загрозу безпілотників у Пермському краї. Міноборони РФ заявило про збиття дронів над регіоном, а з 05:00 за московським часом в аеропорту Большое Савино в Пермі запровадили обмеження на приймання та відправлення літаків.

Філія Азот є правонаступницею Березниківського хімічного комбінату та виробляє, зокрема, аміак, азотну кислоту, аміачну і калієву селітру, карбамід та іншу хімічну продукцію. Азотну кислоту використовують підприємства російського військово-промислового комплексу для виготовлення вибухових речовин і пороху, зокрема Пермський пороховий завод, Солікамський завод Урал, Алексинський хімічний комбінат і Бійський олеумний завод. На підприємстві працюють близько 2500 людей.

У ніч проти 11 вересня Саратов у РФ атакували безпілотники, після чого спалахнули пожежі на місцевому нафтопереробному заводі та складі маркетплейсу Ozon. Пізніше у Fire Point підтвердили ураження логістичного центру Ozon, заявивши, що його атакували дрони FP-1. Площа знищеного складського комплексу становила 85 тисяч квадратних метрів, він міг одночасно зберігати понад 30 млн товарів.

Крім цього, у ніч на 11 вересня Волгоград атакували ракети, після чого в місті пролунали потужні вибухи та спалахнули пожежі. Місцева влада заявила про падіння «уламків» на територію промислового підприємства.