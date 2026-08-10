Зеленський та спадкоємний принц Саудівської Аравії обговорили співпрацю в рамках Drone Deal

Президент Володимир Зеленський заявив, що у понеділок, 10 серпня, провів розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

«Фактично щодня контактуємо з друзями й партнерами України, щоб безпеки було більше. Сьогодні дуже предметно поговорили зі cпадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Є площини, в яких Україна та Саудівська Аравія здатні посилити можливості одна одної захищати життя і людей», — написав глава держави.

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Зеленський зазначив, обговорив зі спадкоємним принцом кроки, які вони зроблять найближчим часом в рамках Drone Deal між країнами.

Крім того, бін Салман розповів про домовленості Саудівської Аравії з Туреччиною та Пакистаном і відповідні перспективи.

«Скоординували позиції та контакти, щоб наші країни могли дати більше позитиву у сфері продовольчої безпеки. Це глобальна потреба», — сказав Зеленський.

9 серпня президент України говорив, що наступного тижня відбудуться нові переговори щодо пакетів для ППО.

«На тижні будуть наші нові контакти з посередниками, і саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна у дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО — для захисту нашої держави, наших людей», — повідомив Зеленський.