Зеленський обговорив з очільником МЗС Бельгії потенційні дати для підписання Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський і віцепремʼєр — міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максим Прево (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив з віцепремʼєром — міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максимом Прево можливі дати для підписання Drone Deal.

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах у вівторок, 18 серпня.

Глава держави каже, що обговорив з Прево «практично всі напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці». Президент зазначив, що Бельгія значно допомогла Україні свого часу зі зміцненням бойової авіації, і Київ цінує готовність підтримувати і надалі.

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«Розраховую, що зможемо реалізувати те, про що говорили, і захисту від російських ударів буде більше. Україна також готова ділитися своїм досвідом та експертизою і підтримувати партнерів, які з нами від початку війни: зараз наші команди працюють над текстом Drone Deal, і ми обговорили потенційні дати для підписання», — сказав Зеленський.

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Він подякував Бельгії за понад €1,1 млрд допомоги, вже виділених цього року, підтримку руху Києва до ЄС та повну солідарність з Україною.

18 серпня у Києві Прево заявив, що Бельгія допускає можливість використання заморожених російських активів на користь України. Однак Брюссель наполягає, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи.