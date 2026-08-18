Зеленський обговорив з очільником МЗС Бельгії потенційні дати для підписання Drone Deal

18 серпня, 19:54
Президент України Володимир Зеленський і віцепремʼєр — міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максим Прево (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський і віцепремʼєр — міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максим Прево (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив з віцепремʼєром — міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максимом Прево можливі дати для підписання Drone Deal.

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах у вівторок, 18 серпня.

Глава держави каже, що обговорив з Прево «практично всі напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці». Президент зазначив, що Бельгія значно допомогла Україні свого часу зі зміцненням бойової авіації, і Київ цінує готовність підтримувати і надалі.

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«Розраховую, що зможемо реалізувати те, про що говорили, і захисту від російських ударів буде більше. Україна також готова ділитися своїм досвідом та експертизою і підтримувати партнерів, які з нами від початку війни: зараз наші команди працюють над текстом Drone Deal, і ми обговорили потенційні дати для підписання», — сказав Зеленський.

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Він подякував Бельгії за понад €1,1 млрд допомоги, вже виділених цього року, підтримку руху Києва до ЄС та повну солідарність з Україною.

18 серпня у Києві Прево заявив, що Бельгія допускає можливість використання заморожених російських активів на користь України. Однак Брюссель наполягає, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Бельгія Безпілотники Володимир Зеленський Дрони

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