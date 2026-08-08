Розвідка США вважає, що дрон з вибухівкою в німецькому аеропорту може належати Росії — WSJ

Сапер на місці виявлення БпЛА в аеропорту Лейпциг/Галле в Шкойдіці, Німеччина, 5 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Axel Schmidt)

Дрон із вибухівкою , який виявили біля українського вантажного літака Руслан у німецькому аеропорту Лейпцига 5 серпня, ймовірно, належить російському уряду, заявили The Wall Street Journal американські чиновники, обізнані із розвідувальними звітами щодо цього інциденту.

За даними аналітиків, загроза для європейської авіації останнім часом зростає. З серпня 2024 року по лютий 2026 року підозрілі дрони були помічені щонайменше 144 рази у 13 країнах, згідно зі звітом лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

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Захід вважає, що за багатьма інцидентами стоїть Москва. Лідери США та Європи дедалі частіше бачать ознаки того, що Росія проводить розвідувальні атаки, щоб перевірити рішучість НАТО. Серед них — ракетні та дронові атаки на Польщу та Румунію.

Припущення про причетність Росії до інциденту в аеропорту Лейпцига з’явилися на тлі висновків американських спецслужб про те, що російський диктатор Володимир Путін планує здійснити напад на країну НАТО протягом найближчих років. У цих оцінках розглядаються сценарії від кібератаки до обмеженого наземного вторгнення.

Підвищена загроза з боку РФ виникає на тлі занепокоєння щодо дефіциту певних видів озброєння США, необхідних для потенційного протистояння Росії чи Китаю. Передача зброї Україні та останні значні витрати у війні з Іраном виснажили американські арсенали, пише WSJ.

Інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига 5 серпня — головне

Вночі 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, що з 2022 року є базою для українських літаків Антонов, знайшли дрон з прикріпленими до нього детонатором та вибуховою речовиною. Безпілотник знаходився на посадковій смузі — біля українського вантажного літака Ан-124 Руслан.

Через інцидент літаки перенаправляли. Один з вантажних бортів DHL відклав посадку та робив додаткове коло, коли зіткнувся у повітрі з невідомим предметом — це міг бути ще один БпЛА, що пізніше підтвердили пілоти.

6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що інцидент не був справою рук аматорів, до нього може бути причетна іноземна держава.

В МЗС України заявили, що в аеропорту Лейпцига ніхто не постраждав, літаки української компанії Антонов не пошкоджено.

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ЗМІ писали, що дрон знайшли біля літака АН-124, завантаженого боєприпасами, однак Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало цю інформацію.