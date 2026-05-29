Фахівці працюють на місці влучання російського дрона Герань-2 (шахед) у верхні поверхи багатоповерхівки в румунському місті Галац (Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS)

У румунському місті Галац дрон врізався у житловий будинок, після чого на 10-му поверсі спалахнула пожежа. Загиблих немає, двоє людей постраждали. Дрон виявився російським БпЛА Герань-2 (шахед).

NV стежив за розвитком ситуації.

22:36 Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що слідчі оцінили кількість вибухівки, яку переносив російський дрон, що влучив у багатоповерхівку в місті Галац.

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За даними слідства, дрон містив щонайменше 30 кілограмів звичайної вибухівки.

19:34 Президент України Володимир Зеленський провів переговори з румунським колегою Нікушором Даном після падіння російського ударного БпЛА на території Румунії.

За словами Зеленського, вони з Даном домовилися, що Україна підтримає Румунію і направить команди фахівців для посилення захисту неба.

«Підтримуючи один одного зараз, ми робимо наші позиції сильнішими», — наголосив президент.

19:20 Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що дрон, що розбився на території країни, був підбитий над українським містом Рені. Як повідомляє Hotnews.ro, Дан сказав, що група із 43 російських дронів перетинала Україну зі сходу на південь, і один із них, ймовірно, був підбитий над Рені, після чого його траєкторія змінилася і він розбився над Галац.

18:45 Російський диктатор Путін, вийшовши до журналістів, вдав, що вперше чує про російський дрон, що залетів до Румунії, передають пропагандисти ТАСС і РИА Новости.

Він також заявив, що робити висновки про походження дрона можна тільки після експертизи, і відразу цинічно припустив, що йдеться про «український» дрон, який міг збитися з курсу.

17:07 Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв після падіння дрону в Румунії в держмесенджері Max цинічно пригрозив країнам ЄС, назвавши їх «учасниками війни», передає The Moscow Times.

«Йде війна! І громадяни держав ЄС, як населення воюючих країн, не зможуть спати спокійно. Особливо в тих місцях, де розміщені виробництва БПЛА для потреб бандерівських формувань. Тож заваліть хлібало. Це поки що квіточки!» — вибухнув погрозами він.

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14:48 Румунія закриває генконсульство Росії, російський генконсул оголошений персоною нон ґрата

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан після засідання спеціально скликаної сьогодні Вищої ради оборони Румунії.

«Вчора ввечері стався серйозний інцидент, в якому постраждали двоє громадян, і вся відповідальність лежить на Росії. Генерального консула Росії в Констанці оголошено персоною нон ґрата, а консульство в Констанці буде закрито», — заявив Дан.

14:29 «Поганий маркер для НАТО»: ППО Румунії має десятки F-16 та Gepard, але все одно не збила російський шахед — аналіз Defense Express

Румунія, яка повинна мати найбільш готову до застосування систему ППО з усіх країн НАТО, не збила російський шахед, що влучив у будинок у місті Галац вночі у п’ятницю, 29 травня. Це поганий маркер для усього Альянсу, говориться у матеріалі Defense Express.

За даними видання, протиповітряна оборона Румунії включає наявність 55 винищувачів F-16, постійне чергування літаків інших країн НАТО та 41 зенітну установку Gepard, що вважаються надефективними у перехопленні шахедів.

Крім того, ще о 1:19, приблизно за 40 хвилин до удару у Галаці, Збройні сили Румунії підняли у повітря два F-16 та вертоліт IAR 330 SOCAT, а пілоти мали право відкривати вогонь на ураження. Російський шахед був зафіксований й супроводжувався, але не був збитий.

14:20 Агентство Reuters оприлюднило нові фото роботи фахівців на місці влучання шахеда в багатоповерхівку в Галаці

Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS

14:04 «Ми готові підтримати Румунію у будь-який необхідний спосіб» — Зеленський про інцидент

Президент України закликав «посилити тиск на Росію, щоб ця війна не затягувалася і не розширювалася». Він нагадав, що в ніч проти 29 травня росіяни завдали удару по Одеській області, яка межує з Румунією. «Це був черговий цинічний напад на цивільну інфраструктуру в наших містах і в наших водах, спрямований проти цивільних контейнеровозів», — додав Зеленський.

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«Один із безпілотників — по суті, еквівалент шахеда — також вдарив по звичайному житловому будинку в Румунії. Бажаємо пораненим швидкого одужання. Ми готові підтримати Румунію у будь-який необхідний спосіб за цих обставин. Ми розраховуємо на те, що нові санкційні заходи Європейського Союзу проти Росії будуть справді сильними та дадуть Росії відчуття, що її удари означатимуть значні втрати для самої Росії. Це було б справедливо», — підкреслив президент України.

14:00 «Віяло можливих заходів». Якими будуть наслідки для Кремля після «історичного і переломного» інциденту з дроном РФ у Румунії — бліц-інтерв'ю

Політолог, науковий співробітник Карлового університету Олександр Морозов в інтерв'ю Radio NV поділився думкою про те, чи може НАТО відповісти на приліт шахеда по будинку у Румунії, і чи досі боїться ескалації.

11:25 Інцидент в Галаці є приводом задіяти 4-ту статтю НАТО — глава МЗС Румунії

«Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу [статті 4 НАТО]. Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням. Це частина обговорень щодо можливостей, які ми маємо на цей момент», — заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила у відповідь на запитання, чи буде активована стаття 4 договору про НАТО.

Вона додала, що «це інструмент, яким Румунія може скористатися».

11:00 Президент Румунії скликав Вищу раду національної оборони, пообіцяв Росії «пропорційні заходи» та поклав на неї повну відповідальність за інцидент

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«Я твердо заявляю, що повна відповідальність за цей інцидент лежить на Російській Федерації. Те, що сталося сьогодні в Галаці є прямим наслідком війни Росії проти України, безвідповідального та невибіркового використання Москвою цих систем озброєння в безпосередній близькості від кордонів НАТО, а також систематичного ігнорування нею міжнародного права. Немає жодної двозначності щодо винуватця та причини цієї агресії», — підкреслив Нікушор Дан.

Він також заявив, що об 11:00 скликав засідання Вищої ради національної оборони «для обговорення наслідків найсерйознішого інциденту, який стався на території Румунії з початку війни РФ проти України». «Ми накажемо вжити пропорційних заходів щодо Російської Федерації», — написав Дан у Facebook.

09:25 Війна Росії проти України «перетнула ще одну межу», заявила Урсула фон дер Ляєн про інцидент у Румунії

«Вторгнення російського безпілотника уразило густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів. На території ЄС. Ми повністю солідарні з Румунією та її народом», — наголосила президентка Єврокомісії.

Вона підкреслила, що ЄС продовжить «зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на східному кордоні» та посилювати тиск на Росію. «Ми готуємо 21-й пакет санкцій», — підкреслила фон дер Ляєн.

08:52 «Ми засуджуємо безрозсудність Росії» — перша реакція НАТО на влучання шахеда в багатоповерхівку в Румунії

«Сьогодні вранці багатоквартирний житловий будинок у Румунії зазнав удару дроном, коли Росія атакувала українську інфраструктуру поблизу кордону. Генеральний секретар НАТО підтримує зв’язок з румунською владою. Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дрони», — йдеться у заяві речниці НАТО Елісон Харт.

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08:39 «Армія має суворі обмеження»: у Міноборони Румунії пояснили, чому не збили російський дрон

Речник Міністерства національної оборони Крістіан Попович в ефірі Digi24 відповів на запитання про те, чому не було збито безпілотник, який впав у Галаці. Попович заявив, що румунські військові не можуть «ризикувати створенням ще більших загроз, ніж ті, яким ми можемо запобігти», а також зазначив, що «армія має суворі обмеження».

За його словами, перші попередні повітряні тривоги в прикордонних з Україною районах Румунії розпочалися о 0:18 [під час атаки російських дронів на Одеську область — прим. ред.]. У цей час військові Румунії постійно відстежували траєкторії дронів за допомогою наземних радарів. Близько 01:54 один з дронів, відповідно до радіолокаційних сигналів, увійшов у національний повітряний простір Румунії з боку Рені, він рухався на висоті близько 600 метрів і знижувався. «Він також здійснив кілька поворотів, причину яких ми намагаємося зрозуміти» — додав Попович.

Цей дрон зник з радарів на півдні муніципалітету Галац, а протягом кількох хвилин опісля цього на номер 112 надійшло повідомлення про пожежу внаслідок падіння дрона на дах багатоквартирного будинку в Галаці, пояснив Попович.

На запитання про те, чому безпілотник не збили, він відповів: «Це законне питання, і громадяни повинні знати, що ми робимо все можливе, але армія має дуже суворі обмеження в цій ситуації, бо ми не можемо ризикувати створювати більше загроз, ніж ті, яким можемо запобігти. Закон дозволяє нам відкривати вогонь за певних обставин по цих об'єктах, що використовуються в конфлікті в Україні, але за умови убезпечення життя населення та майна».

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08:18 Міноборони Румунії визначило тип дрона, який впав у Галаці, як Герань-2 (шахед)

Ця інформація міститься в оновленому ранковому повідомленні румунського Міноборони, яке раніше вночі підтвердило, що дрон був російським, однак не назвало його тип.

07:58 МЗС Румунії назвало інцидент "серйозною ескалацією" з боку РФ, країна звернулася до НАТО

Офіційний Бухарест підтвердив, що начинений вибухівкою ударний російський безпілотник, який брав участь «у бомбардуванні інфраструктури в Україні», розбився в румунському Галаці, спричинивши пожежу на даху житлового будинку.

«Цей інцидент є серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації. Румунія вживе необхідних дипломатичних заходів щодо цього серйозного порушення міжнародного права та свого повітряного простору», — йдеться у заяві МЗС Румунії.

Румунія також повідомила держави-члени ЄС, союзників по НАТО та Генерального секретаря Альянсу про обставини падіння російського дрона та звернулася з проханням вжити заходів «для прискорення передачі Румунії можливостей боротьби з безпілотниками».

«Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії. Румунія діятиме з максимальною рішучістю, щоб посилити міжнародний тиск на РФ з метою досягнення негайного та всеохоплюючого припинення вогню», — наголосили в МЗС країни.

07:45 Агентство Reuters публікує нічні та ранкові фото житлового будинку в румунському місті Галац, на який впав російський дрон.

Фото: Inquam Photos via REUTERS

Фото: Inquam Photos via REUTERS

Фото: Inquam Photos via REUTERS

Фото: Inquam Photos via REUTERS

Фото: Inquam Photos via REUTERS

Фото: Inquam Photos via REUTERS

Фото: Inquam Photos via REUTERS

Фото: Inquam Photos via REUTERS

Фото: Inquam Photos via REUTERS

Фото: Inquam Photos via REUTERS

07:26 У румунських соцмережах та медіа публікують кадри житлового багатоповерхового будинку, на який впав російський дрон

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Відомо, що з будинку евакуювали близько 70 мешканців. Піротехніки Служби розвідки Румунії (SRI) встановили, що вся вибухівка дрона здетонувала, загрози нового вибуху немає, повідомляє румунське видання румунське видання Viata Libera.

Також видання наводить більше даних про постраждалих: за словами директора Служби швидкої допомоги (SAJ) повіту Галац, жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопчик мав панічну атаку.

04:40 Міністерство оборони Румунії підтвердило, що дрон був російським

За даними відомства, у ніч проти 29 травня Росія атакувала дронами цивільні та інфраструктурні об'єкти України поблизу румунського кордону. Один із БпЛА залетів у повітряний простір Румунії та впав на дах житлового будинку в Галаці.

Для перехоплення дрона з авіабази Фетешть о 01:19 підняли два винищувачі F-16, їх підтримував гелікоптер. Пілоти мали дозвіл на ураження цілі.Після виявлення дрона жителів повітів Тулча, Галац і Бреїла попередили через систему Ro-Alert.

Нижче на відео — момент влучання дрона, чути характерний звук його підльоту, а потім — вибуху.

Про це повідомила Служба з надзвичайних ситуацій повіту Галац (ISU Galați).

За даними рятувальників, після падіння безпілотника на місце події прибули підрозділи ISU, а також співробітники Міністерства внутрішніх справ Румунії та спеціалізовані групи Румунської служби інформації (SRI).

Двоє людей, які перебували в квартирі, де виникла пожежа, самостійно евакуювалися. Згодом рятувальники уточнили, що вони отримали садна та медичну допомогу на місці.

Пожежу вдалося ліквідувати. Інформації про загиблих станом на момент публікації немає.

Також до Галаца прямує спеціалізована слідча група Генерального інспекторату поліції Румунії для встановлення обставин інциденту.