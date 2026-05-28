У російському Нижньому Новгороді у четвер, 28 травня, безпілотник або його уламки впали на дах будівлі обласного суду. Мешканці Радянського району міста, в якому розташований суд, повідомляли про вибух і дрон, що пролітав на низькій висоті.

Про це повідомив Telegram-канал Astra та опублікував фото.

На кадрах очевидців видно пошкодження купола та даху Нижньогородського обласного суду, а також невеликий дим.

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Фото: Telegram-канал Astra

У регіоні було оголошено загрозу безпілотників. Як пишуть російські ЗМІ, вхід на територію суду оточений, біля будівлі чергують поліцейські та співробітники МНС.

Губернатор Гліб Нікітін підтвердив атаку БпЛА на Нижньогородську область та пошкодження будівлі обласного суду:

Судові процеси, заплановані на 28 травня 2026 року в Нижньогородському обласному суді, перенесені, повідомили в суді.

30 квітня у Нижньогородській області оголошували небезпеку атаки БпЛА. Аеропорт Нижнього Новгорода тимчасово не приймав і не відправляв рейси.