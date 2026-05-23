У Латвії безпілотник упав в озеро і здетонував, поліція розслідує інцидент

У Латвії в озеро впав і вибухнув невідомий безпілотник , наразі поліція разом із військовими та рятувальниками розслідує інцидент.

Про це у суботу, 23 травня, повідомили в Державній поліції країни.

Там уточнили, що близько 08:00 від мешканців надійшла інформація про падіння БпЛА в озеро Дридзіс у Краславському краї, де він здетонував при контакті з водою. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

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У поліції зазначили, що вже виявили можливі уламки безпілотника.

Зокрема до роботи залучили додаткові сили: поліцейський дрон, човен співробітників Державної пожежно-рятувальної служби, а також солдат Національних збройних сил.

Інциденти з дронами у країнах Балтії — головне

23 березня литовські військові повідомили, що в повітряний простір країни увійшов підозрілий безпілотник. Він упав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Саме в ніч на 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ і Усть-Луга.

19 травня постпред РФ в ООН Василь Небензя пригрозив країнам Балтії «відповіддю» через заяви російської розвідки про нібито запуск українських дронів з їхньої території, хоча Київ це спростував. Представниця Латвії назвала слова Росії брехнею та «ознакою відчаю і слабкості», а США наголосили на підтримці союзників по НАТО.

Тоді ж в Естонії збили безпілотник, який, ймовірно, міг прямувати до цілей на території Росії. Це перший випадок, коли країна самостійно знищила дрон у своєму небі.

Згодом офіційний Київ повідомив, що це український дрон, який Росія могла перенаправити засобами РЕБ. МЗС України попросило вибачення в Естонії за випадок.

20 травня у Литві оголошували повітряну тривогу через виявлення поблизу кордону об'єкта, схожого на дрон, після чого піднімали винищувачі НАТО. Інцидент вплинув на роботу парламенту та авіасполучення, оскільки депутати спускалися в укриття, а частину рейсів перенаправляли або затримували.

21 травня повідомлялось, що у Латвії третій день поспіль фіксують появу безпілотників у повітряному просторі, через що НАТО підіймало винищувачі для патрулювання.