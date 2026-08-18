У Молдові після падіння дрона-ракети виявили вирву: поліція показала фото уламків

У Молдові фахівці поліції провели візуальний огляд безпілотника , який розбився на території країни. Вони виявили вирву діаметром приблизно два метри і глибиною близько 50 сантиметрів та показали фото з місця падіння дрона-ракети.

На місці події, за межами села Талмаза Штефан-Водійського району, на сільськогосподарському полі, засіяному кукурудзою, фахівці встановили місце падіння та вибуху. Хвиля вибуху поширилася на площу приблизно 45×20 метрів, йдеться у повідомленні правоохоронців.

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На ділянці виявили уламки дрона, зокрема елементи системи сервокерування, а також установку у вигляді турбореактивного двигуна. Крім того, було виявлено численні уламки корпусу апарата, виготовлені зі скловолокна, а також роздроблені електронні блоки, які, ймовірно, є компонентами системи управління.

Фото: Poliția Republicii Moldova / Facebook

За попередніми даними, компоненти, виявлені на місці події, мають схожість із тими, що використовуються в літальних апаратах типу «дрон-ракета», оснащених турбореактивною силовою установкою.

У поліції кажуть, що наразі неможливо остаточно визначити тип БпЛА через брак інформації щодо його технічних і тактичних параметрів та відсутність конкретних ідентифікаційних позначок. Фахівці проведуть додаткові експертні аналізи та спеціалізовані розслідування для точного визначення типу пристрою, його технічних характеристик та всіх обставин, пов’язаних з інцидентом.

Фото: Poliția Republicii Moldova / Facebook

Фото: Poliția Republicii Moldova / Facebook

17 серпня Повітряні сили України заявили, що на території Молдови вибухнула російська ракета Бандероль. Через інцидент молдовська влада тимчасово, приблизно на 15 хвилин, закрила повітряний простір у центральній частині країни. Як зазначили у Національній армії, об'єкт зник із радарів поблизу села Талмаза у районі Штефан-Воде. Приблизно за три кілометри від населеного пункту зафіксували вибух, після чого зайнялася суха трава.

Telegram-канал Дикое Приднестровье пише, що ракета залетіла на територію невизнаного Придністров'я. Вибух чули мешканці селища Первомайск, яке розташоване на кордоні з Одеською областю.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про кілька Бандеролей у напрямку Чорноморська та Одеси.

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Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та вибух у районі села Талмаза Штефан-Водського району, внаслідок якого виникли лісові пожежі. У відомстві також заявили, що повномасштабна війна Росії проти України продовжує мати безпосередній вплив на безпекову ситуацію в Молдові.

Інфографіка: NV

10 серпня поліція Молдови повідомила, що поблизу села Крокмаз у Штефан-Водському районі Молдови 9 серпня вибухнув, ймовірно, бойовий безпілотний літальний апарат. Внаслідок інциденту було пошкоджено кілька приватних домогосподарств.

Фахівці встановили, що вибух стався на висоті приблизно 2,5 метра внаслідок зіткнення дрона з деревом у лісосмузі. Поліція зазначала, що уламки були схожі на компоненти керованої ракети. Попередньо, апарат кваліфікували як дрон-ракету.

Це був перший інцидент з таким БпЛА на території Молдови. Після цього міністерство закордонних справ країни відкликало для консультацій свого посла в Москві.