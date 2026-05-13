Компанія-виробник дронів Magura заперечує, що в Греції знайшли один із її безпілотників

UForce, компанія-виробник дронів Magura, заперечила, що рибалки в західній частині Греції виявили один із її безпілотників .

Про це вона сказала у коментарі виданню Мілітарний.

«Як єдиний виробник безпілотних надводних систем класу Magura, UForce має всі підстави заявити: судно, знайдене поблизу Лефкади, не є дроном Magura. Хоча воно має поверхневу візуальну схожість із системами типу Magura, його дизайн, конструкція та видимі технічні характеристики не відповідають жодному варіанту в нашій виробничій лінійці. Крім того, UForce ніколи не виробляла версію V3 — такої моделі не існує», — наголосила компанія.

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10 травня грецькі ЗМІ повідомили, що раніше цього тижня біля острова Лефкада в Іонічному морі виявили морський дрон. На його борту нібито було близько 100 кг вибухівки.

Інфографіка: NV

Журналісти повідомляли, що спочатку 7 травня апарат знайшли рибалки біля скелі — до того ж із працюючим двигуном. Через це виникла підозра, що оператори могли втратити зв’язок із дроном, після чого він рухався далі, доки не зіткнувся з берегом. Крім того, влада Греції перевіряє версію, чи не пов’язаний інцидент із застосуванням морських дронів проти суден російського тіньового флоту.

Деякі грецькі ЗМІ писали, що знайдений апарат схожий на український морський дрон класу Magura.

12 травня речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що зовнішньополітичне відомство не має жодної інформації про дрон, який виявили в Греції.