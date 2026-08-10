Нові дані розслідування інциденту з дроном в німецькому аеропорту Лейпциг свідчать, що БПЛА влучив у крило українського вантажного літака Ан-124 , але не здетонував. Про це 10 серпня повідомляє Die Zeit з посиланням на аналіз записів камер спостереження аеропорту.

Зазначається, що на відео, яке отримала редакція газети від слідства, видно вантажний літак Антонов, який перебував на стоянці. 4 серпня близько 19:30 до нього наблизився невідомий об'єкт і вдарився об одне з крил літака.

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Крила є одними з найбільш уразливих елементів повітряного судна, оскільки саме там зазвичай розташовані паливні баки. Однак у Лейпцигу вибуху не сталося. Записи камер показали, що після удару об'єкт відскочив від крила та впав на землю, пише видання. Сліди пошкодження на літаку підтверджують таку версію подій. Чому вибуховий пристрій не спрацював, поки що невідомо.

Сам дрон виявили лише через чотири години після падіння. Раніше повідомлялося, що на нього звернув увагу водій автобуса, який проїжджав територією аеропорту.

Втім, нові записи камер спростовують попередню версію, згідно з якою водій ногою відсунув дрон і закріпив його на землі. Відео свідчить, що безпілотник уже лежав там, коли чоловік підійшов до нього. Після короткої паузи він поставив на нього ногу та повідомив про знахідку службам безпеки, пише Die Zeit.

Також з’ясувалося, що вибухівку знайшли не безпосередньо на дроні, а на певній відстані від нього. Слідчі припускають, що вона могла відірватися під час зіткнення з літаком. Нові дані вказують, що дрон, імовірно, не просто перебував поблизу літака, а рухався до нього з наміром завдати удару. За оцінкою Die Zeit, Лейпцизький аеропорт уник масштабної атаки, оскільки вибуховий пристрій не спрацював.

Водночас слідство наразі не має прямих доказів причетності Росії до інциденту. Однак низка деталей може свідчити про професійний рівень підготовки атаки.

Зокрема, дрон, за попередніми даними, не був серійним пристроєм із магазину, а був спеціально виготовлений. Оскільки йшлося про некомерційний дрон, його не виявили за допомогою звичайних радіолокаційних приладів, додає газета.

Крім того, безпілотник був оснащений вибухівкою Semtex — потужною речовиною, яку переважно використовують у військовій сфері. За оцінкою експертів, такої кількості вибухівки могло бути достатньо для серйозного пошкодження літака. Через це зросла ймовірність того, що до теракту був причетний державний суб'єкт, пише Die Zeit.

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Водночас слідчі виявили сліди ДНК на місці ймовірної атаки дрона на український літак. Знайдені зразки ДНК збігаються з матеріалом, який раніше був зафіксований у 2024 році під час розслідування підпалу в логістичному центрі DHL у Лейпцигу.

Однак правоохоронці поки не мають доказів, що ці два інциденти пов’язані між собою. Також наразі невідомо, кому саме належать виявлені біологічні сліди, зазначає газета.

У липні 2024 року в логістичному центрі DHL у Лейпцигу загорілася посилка з авіавантажем. Через затримку відправлення вона вибухнула вже на землі. За оцінками експертів, якби займання сталося під час польоту, це могло б спричинити авіакатастрофу. Німецькі та міжнародні фахівці з безпеки припускали, що цей інцидент міг бути частиною диверсійної кампанії, організованої на замовлення Росії.

Подібні випадки того періоду також фіксували у Великій Британії та Польщі — там вибухнули посилки, які перевозили логістичні компанії DHL і DPD.

У березні 2026 року Генеральна прокуратура Литви висунула обвинувачення п’ятьом людям у справі про ці інциденти.

Інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига 5 серпня — головне

Вночі 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, що з 2022 року є базою для українських літаків Антонов, знайшли дрон з прикріпленими до нього детонатором та вибуховою речовиною. Безпілотник знаходився на посадковій смузі — біля українського вантажного літака Ан-124 Руслан.

Через інцидент літаки перенаправляли. Один з вантажних бортів DHL відклав посадку та робив додаткове коло, коли зіткнувся у повітрі з невідомим предметом — це міг бути ще один БпЛА, що пізніше підтвердили пілоти.

6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що інцидент не був справою рук аматорів, до нього може бути причетна іноземна держава.

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В МЗС України заявили, що в аеропорту Лейпцига ніхто не постраждав, літаки української компанії Антонов не пошкоджено.

ЗМІ писали, що дрон знайшли біля літака АН-124, завантаженого боєприпасами, однак Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало цю інформацію.

Американські чиновники, обізнані із розвідувальними звітами щодо інциденту, повідомили The Wall Street Journal, що дрон із вибухівкою, ймовірно, належить російському уряду.