У РФ показали модернізований реактивний дрон БМ-35

16 серпня, 08:58
Російський реактивний дрон БМ-35 (Фото: Скріншот відео НТВ)

Російський реактивний дрон БМ-35 (Фото: Скріншот відео НТВ)

Російські пропагандисти показали сюжет про застосування ударного дрона БМ-35 із реактивним двигуном, здатного розвивати швидкість понад 350 км/год і долати відстань у 200 км.

Про це повідомив радник президента України Сергій Бескрестнов (Флеш).

За словами російських операторів, запуск БМ-35 не потребує складної підготовки — дрон піднімають у повітря за лічені хвилини з будь-якої ділянки місцевості за допомогою мобільної платформи.

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Російські пропагандисти стверджують, що оператор може керувати дроном на будь-якій ділянці траєкторії польоту — тобто, по суті, у режимі FPV, — причому українські засоби РЕБ нібито не впливають на сигнал.

Бойова частина дрона важить 10 кілограмів, а дальність польоту перевищує 200 кілометрів, що, за словами операторів, дозволяє вражати цілі в глибокому тилу.

Заявлена швидкість — понад 350 км/год, через що, як стверджують росіяни, українські перехоплювачі не встигають за апаратом.

Підготовку всіх комплектуючих здійснюють заздалегідь на складі, а безпосередньо на позиції залишається лише зібрати дрон, встановити бойову частину та запустити його — за один раз можуть відправляти до трьох таких апаратів. За словами операторів, боєприпас розривається на кількість уражальних елементів, що сягає тисячі, на відстані до 200 метрів.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Російська агресія БПЛА Війна Росії проти України Дрони

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