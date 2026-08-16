У Румунії знайшли біля узбережжя два підозрілі об'єкти, один з них виявився безпілотником

16 серпня, 16:35
В Міноборони Румунії повідомили, що один з об'єктів — це дрон без вибухівки (Фото: Antena 3 CNN)

В Міноборони Румунії повідомили, що один з об'єктів — це дрон без вибухівки (Фото: Antena 3 CNN)

У румунському повіті Констанца 16 серпня знайшли два підозрілі об'єкти, один з яких виявився безпілотником.

Про це повідомили румунські ЗМІ, зокрема Antena3 CNN.

Один з об'єктів знайшли приблизно за 1,5 кілометра від берега порту Томіс, після чого його взяла під контроль берегова охорона. Пізніше в Міноборони Румунії повідомили, що це дрон без вибухівки.

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За інформацією, отриманою журналістами Antena 3 CNN це може бути військовий безпілотник.

Крім того, на пляжі в Ефоріє Норд туристи знайшли циліндричний металевий предмет з іржавою поверхнею. За останніми даними, це елемент трубопроводу з корабля.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Румунія Безпілотник

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