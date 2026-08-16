У Румунії знайшли біля узбережжя два підозрілі об'єкти, один з них виявився безпілотником
В Міноборони Румунії повідомили, що один з об'єктів — це дрон без вибухівки (Фото: Antena 3 CNN)
У румунському повіті Констанца 16 серпня знайшли два підозрілі об'єкти, один з яких виявився безпілотником.
Про це повідомили румунські ЗМІ, зокрема Antena3 CNN.
Один з об'єктів знайшли приблизно за 1,5 кілометра від берега порту Томіс, після чого його взяла під контроль берегова охорона. Пізніше в Міноборони Румунії повідомили, що це дрон без вибухівки.
За інформацією, отриманою журналістами Antena 3 CNN це може бути військовий безпілотник.
Крім того, на пляжі в Ефоріє Норд туристи знайшли циліндричний металевий предмет з іржавою поверхнею. За останніми даними, це елемент трубопроводу з корабля.