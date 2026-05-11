У Польщі розповіли про особливості дрона, знайденого біля кордону з РФ 9 травня
Уламки російського дрона, знайденого на території Польщі 10 вересня 2025 року (фото ілюстративне) (Фото: Gorąca Linia/RMF FM)
Дрон, який виявили 9 травня поблизу польського міста Бартошице, був без бойової частини. Ймовірно, він був розвідувальним.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Веслав Щепанський, передає Polskie Radio.
Безпілотник знайшли 9 травня у полі. За словами Щепанського, жодних шансів перехопити дрон не було, оскільки він летів швидко та приземлився одразу за польським кордоном.
«Усі служби зреагували як слід. Людина, яка знайшла дрон, повідмила поліцію та інші структури. Безпілотник, найочевидніше, розвідувальний. Ймовірно, залетів із російської сторони. Ми з’ясовуємо усі обставини, повідомимо, як буде інформація. Бойової частини він не ніс», — сказав він.
9 травня у Польщі поблизу кордону з російською Калінінградською областю виявили безпілотник, що впав у полі неподалік міста Бартошице.
Радіостанція RMF FM повідомляла, що на корпусі дрона виявили написи кирилицею. Це може вказувати як на російське, так і на українське походження апарата. Також журналісти зазначили, що він був оснащений кількома камерами.