У МВС Німеччини радять українським біженцям самостійно змінювати статус

Німеччина поки що не планує запроваджувати новий статус для українців. Після березня 2027 року, найімовірніше, буде перехідний період, але як довго він триватиме і на яких умовах, поки незрозуміло.

Про це заявив Ганс-Ульріх Бенр, керівник групи з питань України у Федеральному міністерстві внутрішніх справ, на конференції Café Kyiv в Берліні, пише DW.

Як зазначає видання, у Німеччині існують різні дозволи на проживання, і Берлін закликає українців, які бажали б залишитися в країні, самостійно змінювати свій статус. Також українцям радять робити це вже зараз, не відкладаючи, адже наплив заяв в останній момент до відомств у справах іноземців може сповільнити опрацювання документів. Як пише DW, отримати право на проживання можуть, наприклад, кваліфіковані фахівці, якщо вони працюють та знають німецьку мову.

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Водночас, як зазначають журналісти, тим, хто працює у низькооплачуваному секторі або взагалі не працює, залишитися в Німеччині після війни буде значно складніше.

У країнах Європейського Союзу нині перебувають понад чотири мільйони українських біженців, і близько 25% із них проживають у Німеччині. Повернення на батьківщину не вимагатимуть доти, доки тривають бойові дії. Водночас окремі держави, зокрема Чехія та Австрія, уже розпочали оформлення для громадян України дозволів на проживання терміном на п’ять років.

Інфографіка: NV

3 листопада DW повідомило, що колишній аеропорт Тегель у Берліні — найбільший приймальний центр для українських біженців у Німеччині — за кілька місяців ліквідують. При цьому біженців виселять, а потім замість будівель колишнього аеропорту побудують новий міський район, повідомляє видання.