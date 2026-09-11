Президент Сербії Вучич заявив, що піде у відставку після поїздки до США

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що до кінця вересня піде у відставку (Фото: REUTERS/Zorana Jevtic)

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що піде у відставку до кінця вересня, аби мати змогу взяти участь у передвиборчій кампанії 25 жовтня .

Про це повідомив телеканал N1 у п’ятницю, 11 вересня.

Вучич уточнив, що подасть у відставку одразу після повернення з Нью-Йорка, і це станеться «25 чи 26 вересня».

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До США Вучич поїде для участі у 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відкрилась 8 вересня.

Заяву щодо відставки Александар Вучич зробив на пресконференції, скликаній для оголошення про підвищення державних зарплат і пенсій з 1 грудня. Він запевнив, що ця пресконфереція не була частиною передвиборчої кампанії — мовляв, про підвищення зарплат і пенсій він говорив і раніше.

9 вересня президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент та оголосив про дострокові парламентські вибори, призначені на 25 жовтня.

Дострокові вибори у Сербії відбудуться майже за два роки після обвалу навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, внаслідок якого загинули 16 людей. Ті події стали поштовхом до масштабних протестів по всій країні — їхні учасники звинувачували владу в корупції та некомпетентності.

Сам Александар Вучич ще у листопаді 2025 року припускав, що парламентські вибори можуть відбутися раніше запланованого, але тоді йшлося лише про перенесення голосування з 2027-го на 2026 рік, а не про негайні дострокові вибори.

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Наприкінці червня 2026 року Вучич заявив про намір достроково піти у відставку протягом кількох тижнів, після чого в країні мали відбутися одночасні дострокові президентські й парламентські вибори. За Конституцією Сербії, другий термін Вучича мав завершитися у 2027 році.

5 вересня Сербська прогресивна партія на засіданні свого головного комітету висунула Александара Вучича кандидатом на посаду прем'єр-міністра.