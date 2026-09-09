Вучич заявив, що дострокові вибори в Сербії відбудуться 25 жовтня

Про це повідомляє N1.

За словами Вучича, він оголосить про розпуск Народної скупщини та призначення позачергових парламентських виборів у середу, 9 вересня, о 12:00.

«Я маю ухвалити два рішення відповідно до Конституції та Закону про президента. Перше — це указ про розпуск Народної скупщини Республіки Сербії, друге — рішення про призначення виборів. Я оголошу обидва рішення завтра, рівно о 12-й годині. Вибори в Сербії відбудуться 25 жовтня», — сказав він.

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Вучич також заявив, що визнає результати виборів, якими б вони не були, і привітає своїх опонентів у разі їхньої перемоги.

5 вересня агенція Associated Press повідомляла, що Сербська прогресивна партія (SNS) на засіданні свого головного комітету висунула Вучича кандидатом на посаду прем'єр-міністра країни.

За інформацією агенції, схема Вучича передбачає своєрідне рокіровання: щойно вибори буде офіційно призначено, він планує скласти президентські повноваження, аби мати право повноцінно долучитися до передвиборчої кампанії за крісло прем'єра. Президентські вибори, за його словами, проведуть окремо, пізніше.

Дострокові вибори відбудуться майже через два роки після катастрофи на залізничному вокзалі у місті Новий Сад — обвалу навісу над залізничним вокзалом, унаслідок якого загинули 16 людей. Це спричинило хвилю антиурядових виступів по всій країні, протестувальники звинувачували владу в корупції та некомпетентності.

Сам Вучич у листопаді минулого року заявляв, що парламентські вибори в Сербії можуть відбутися «раніше запланованого терміну» — тоді йшлося лише про можливість провести вибори у 2026 році замість 2027-го, а не про негайне дострокове голосування.

30 червня Вучич заявив про намір достроково залишити посаду президента — він повідомив про плани піти у відставку протягом кількох тижнів, після чого в Сербії мають відбутися дострокові президентські та парламентські вибори. Другий і, за Конституцією країни, останній термін Вучича мав завершитися у 2027 році.

23 серпня голова Народної Скупщини Сербії Ана Брнабич виступила з пропозицією внести поправки до конституції, щоб дозволити Вучичу знову балотуватися на посаду президента.