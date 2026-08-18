«Це антипольська дія». Туск звернувся до нападників на дітей з України в Бидгощі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до нападників на дітей з України в Бидгощі (Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання уряду у вівторок звернувся до нападників, які атакували двох підлітків з України в Бидгощі , із закликом самим здатися поліції.

Про це повідомляє TVN24 у вівторок, 18 серпня.

«Ці двоє людей розшукуються. Маю для них інформацію: до кінця тижня вас впіймають. Для вас буде набагато краще, якщо здастеся поліції ще сьогодні. Ваша ситуація буде значно гіршою, якщо вас затримають наприкінці тижня. Це така щира, безкоштовна юридична порада з мого боку», — заявив Туск.

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Прем'єр наголосив, що «атака на дітей — це антипольська дія».

«Ми як поляки завжди пишалися тим, як ставимося до дітей — і наших, і тих, які шукають у нас притулку. Це неприпустимі речі, які шкодять Польщі», — додав він.

Одразу після пресконференції у вівторок поліція Бидгоща повідомила про затримання двох осіб, причетних до інциденту, — 46-річної жінки та 34-річного чоловіка. За даними поліції, наразі з ними проводяться процесуальні дії в одному з міських відділків.

Напад на дітей стався пізно ввечері в п’ятницю, 14 серпня, на вулиці Унії Люблінської поблизу залізничного вокзалу Бидгощі. За словами речниці поліції Моніки Хлєбіч, пара, ймовірно, розлютилася через те, що діти запускали дрон — його знищили. Нападники також, за наявними даними, звернули увагу на національність підлітків, а 12-річному хлопчику вивернули руку. Медична допомога дитині не знадобилася.

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У липні польська поліція оголосила про посилення заходів із протидії злочинам на ґрунті ненависті щодо українців — з 2026 року одним із критеріїв оцінювання роботи відомства у таких справах стане ефективність розслідування та передачі справ до суду.

З початку 2026 року українці в Польщі вже подали 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті — це на 30% більше порівняно з минулим роком.