«Цей борт був навіть небезпечнішим». Трамп підтвердив, що повернувся із саміту НАТО не президентським літаком

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що через загрозу з боку Ірану таємно вилетів іншим літаком , повертаючись з липневого саміту в Анкарі. Він заявив, що йому так наказала зробити Секретна служба, повідомляє Fox News.

Газета Washington Post, посилаючись на джерела, повідомляла, що Трамп залишив Туреччину після саміту НАТО в межах ретельно спланованої таємної операції, а не за протоколом, щоб уникнути загрози замаху з боку Ірану. За інформацією видання, Трампа сховали у фургоні з їжею в аеропорту, а потім таємно доправили на військовий літак.

Реклама

Президент прибув до Туреччини літаком 747−8, наданим Катаром. Однак після саміту він оголосив у соціальних мережах, що з міркувань безпеки скористається «колишнім Air Force One», а не катарським літаком.

«Мені просто сказали, що може бути якась загроза, я особливо не питав про це. Мені багато погрожують», — прокоментував ситуацію американський президент.

Водночас Трамп заявив, що саме той борт, яким він вилетів, нібито був «під більшими ризиками».

«Гадаю, насправді літак, яким я летів, наражався на більший ризик. Вважаю, що він був у більшій небезпеці, оскільки саме його, на мою думку, вони (ймовірно, іранці - ред.) з більшою ймовірністю могли б атакувати», — сказав президент США.

Трамп додав, що не здивований попередженням Секретної служби, адже отримує багато погроз «як будь-який впливовий президент».

Демократи закликали провести брифінг у Конгресі щодо операції. Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь назвав її «безпрецедентною і сюрреалістичною» та «відверто лякаючою».

«Необхідно провести брифінг у Конгресі, адже йдеться не лише про безпеку президента. Я хочу знати, яких запобіжних заходів було вжито для гарантування безпеки всіх пасажирів на борту президентського літака Air Force One, який визнали надто небезпечним для польоту президента, а також для забезпечення безпеки персоналу та журналістів на борту цього літака», — зазначив він.