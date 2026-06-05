Трамп хоче створити набережну у Вашингтоні та назвати її на свою честь

Про це повідомляє Politico.

Зокрема, Трамп розповів журналістам, що хоче створити набережну, яка дасть змогу пішоходам безперешкодно дістатися від тильної частини пам’ятника до східного берега річки Потомак.

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«Вони хочуть назвати її Набережна Трампа. Це прекрасний проєкт, і він з'єднає Меморіал Лінкольна прямо з Потомаком», — сказав він.

Видання зазначає, що навколо Національної алеї у Вашингтоні вже реалізується кілька будівельних проєктів.

Також Трамп розповів про реконструкцію дзеркального ставка, розташованого на схід від Меморіалу Лінкольна, і про свою пропозицію побудувати 76-метрову тріумфальну арку, що має з’явитися на меморіальній розв’язці біля Арлінгтонського меморіального мосту у Вашингтоні.

Трамп і міністр внутрішніх справ Дуг Бургум, який курирує реконструкцію, заявили, що ці проєкти завершують розробку дизайну Національної алеї, починаючи з плану Макміллана 1902 року, який заклав основу для сучасної реконструкції алеї.

19 травня Трамп заявив, що новий бальний зал у Білому домі, який будують за його ініціативою, буде не тільки місцем для розваг, а й об'єктом для забезпечення національної безпеки з шістьма підземними поверхами та інфраструктурою для ППО і ПРО.

Бальний зал Трампа — головне

31 березня суд призупинив проєкт президента Дональда Трампа з будівництва бального залу в Білому домі - вартістю $400 млн — на місці знесеного Східного крила.

Окружний суддя Річард Леон у Вашингтоні задовольнив клопотання про винесення попередньої судової заборони, подане Національним фондом історичної спадщини — некомерційною організацією, яка у своїй позовній заяві стверджувала, що президент Трамп перевищив свої повноваження, коли зніс історичне Східне крило Білого дому і почав будівництво без схвалення Конгресу.

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12 грудня стало відомо, що неприбуткова структура, створена Конгресом США, оскаржує в суді будівництво бального залу в Білому домі, заявляючи, що це «порушує законодавство».

16 грудня в адміністрації Трампа заявили, що будівництво бального залу в Білому домі необхідне «з міркувань національної безпеки» і не може бути зупинене судом. Влада також зазначила, що позов організації з охорони історичної спадщини «не має юридичних підстав».

17 грудня президент Трамп заявив, що новий бальний зал у Білому домі може коштувати близько 400 мільйонів доларів, але в підсумку обійдеться дешевше від запланованого.