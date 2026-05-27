Лікарі сумніваються в тому, що у Дональда Трампа «ідеальне» здоров’я (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп пройшов комплексне медичне обстеження і заявив про свій «чудовий фізичний стан», однак у деяких лікарів це викликало сумніви, повідомляє The Independent .

Раніше американський лідер, якому 14 червня виповниться 80 років, відвідав Національний військовий медичний центр. Пізніше Трамп заявив, що оцінює свій стан як бездоганний.

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«Щойно закінчив своє піврічне медичне обстеження у Військовому медичному центрі імені Волтера Ріда. Усе пройшло ІДЕАЛЬНО. Дякую чудовим лікарям і персоналу», — написав він.

Однак аналітик CNN доктор Джонатан Райнер висловив сумніви. Він довгий час працював кардіологом віцепрезидента Діка Чейні. Райнер стверджує, що президент страждає на хронічне безсоння. Він зазначив, що це серйозний виклик для літньої людини.

«У президента сильна денна сонливість. Він дуже часто засинає. Він неодноразово засинав в Овальному кабінеті, коли люди з ним розмовляли, у кімнаті кабінету. А хронічне безсоння — це важке захворювання. Воно може призвести до збільшення ризику деменції, зниження когнітивних функцій у літніх людей», — сказав він.

Спікер Білого дому Девіс Інгл назвав доктора Райнера політично заангажованим і звинуватив його в порушенні професійної етики.

«Президент Трамп — найгостріший, найдоступніший і найенергійніший президент в історії Америки, і будь-які так звані медичні працівники, які займаються кабінетною діагностикою або неправдивими спекуляціями з політичною метою, явно порушують дану їм клятву Гіппократа», — сказав чиновник.

При цьому сумніви з приводу «відмінного» стану здоров’я є і в самих американців. Так, опитування Washington Post у квітні показало, що тільки 40% громадян упевнені в когнітивній гостроті лідера США.

Дані Reuters також показують, що 51% респондентів бачать погіршення стану президента.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 79-річний Дональд Трамп став найстаршою людиною за всю історію США, який обіймає посаду президента, тому дедалі частіше виникають питання про його здоров’я. Білий дім неодноразово заявляв, що Трамп перебуває у відмінному стані, незважаючи на синці та пластирі, які іноді помічають на його тілі.

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В інтерв'ю The Wall Street Journal, опублікованому 1 січня 2026 року, Трамп розповів, звідки у нього синці на руках. Президент США заявив, що лікарі рекомендували йому зменшити дозу аспірину, який використовується для профілактики серцево-судинних захворювань, а також викликає синці на тілі.

22 січня у Трампа помітили нові синці на руках. Фотографії викликали чергову хвилю обговорень стану здоров’я американського президента.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп вдарився рукою об кут столу під час підписання статуту Ради миру. Вона також зазначила, що президент схильний до синців, оскільки щодня вживає аспірин для розрідження крові, про що раніше повідомляли його лікарі.

3 березня британська газета The Telegraph повідомила, що президент США Дональд Трамп з’явився на церемонії вручення медалі Пошани в Білому домі з плямистим висипанням на шиї червоного кольору.

У коментарі журналістам лікар Трампа Шон Барбабелла повідомив, що президент користується «дуже поширеним» кремом для лікування висипань.

Він також уточнив, що симптоми триватимуть «кілька тижнів», однак не став говорити, що це за крем і від чого він захищає.

6 квітня президент Трамп відкинув критику громадськості та заклики перевірити його психічне здоров’я після різкого допису з погрозами Ірану, де використовував нецензурну лайку.