Попри набряки та синці. Лікар Трампа заявив про його «відмінний стан здоров’я» після медогляду

Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження, за результатами якого лікарі підтвердили його «відмінний стан здоров’я», попри незначні набряки ніг і синці на руках.

Про це у суботу, 30 травня, пише Reuters.

У висновку його особистого лікаря Шона Барбабелли, який оприлюднив Білий дім, йдеться про те, що Трамп повністю здатний виконувати обов’язки глави держави й верховного головнокомандувача.

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Згідно з результатами медичного обстеження, проведеного цього тижня, у 79-річного президента зберігається незначний набряк нижніх кінцівок, однак його стан покращився порівняно з минулим роком. Також лікарі зафіксували синці на руках, які назвали нешкідливими та такими, що не викликають занепокоєння.

За словами лікаря, серцево-судинна система, легені, нервова система та загальний фізичний стан президента у нормі. Комплексне неврологічне обстеження не виявило жодних порушень, а також не зафіксувало ознак депресії чи тривожних розладів.

Візит Трампа до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда став третім за останні 13 місяців. Останнім часом увагу громадськості привертали фотографії, на яких було помітно набряки на його щиколотках, синці на руках і подразнення шкіри на шиї, підкреслили в агентстві.

У медичному висновку зазначається, що синці на руках пов’язані з частими рукостисканнями та прийомом низьких доз аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань. Лікарі назвали це «поширеним» і «доброякісним» явищем.

Водночас у документі не пояснюється причина лікування шкіри на шиї президента, яке він проходив у березні, додали в Reuters. Також не повідомляється, чи проводили йому нове магнітно-резонансне обстеження, подібне до того, яке він проходив восени минулого року.

Лікарі також надали президенту рекомендації щодо подальшого підтримання здоров’я. Вони порадили дотримуватися здорового харчування, продовжувати приймати низькі дози аспірину, збільшити фізичну активність і надалі працювати над зниженням ваги.

Стан здоров’я Трампа — головне

79-річний Дональд Трамп став найстаршою людиною за всю історію США, який обіймає посаду президента, тому дедалі частіше виникають питання про його здоров’я. Білий дім неодноразово заявляв, що Трамп перебуває у відмінному стані, незважаючи на плями, синці та пластирі, які іноді помічають на його тілі.

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22 січня у Трампа помітили нові синці на руках. Фотографії викликали чергову хвилю обговорень стану здоров’я американського президента.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп вдарився рукою об кут столу під час підписання статуту Ради миру. Вона також зазначила, що президент схильний до синців, оскільки щодня вживає аспірин для розрідження крові.

3 березня британська газета The Telegraph повідомила, що президент США Дональд Трамп з’явився на церемонії вручення медалі Пошани в Білому домі з плямистим висипанням на шиї червоного кольору.

У коментарі журналістам лікар Трампа Шон Барбабелла повідомив, що президент користується «дуже поширеним» кремом для лікування висипів. Він також уточнив, що симптоми триватимуть «кілька тижнів», однак не став говорити, що це за крем і від чого він захищає.

6 квітня президент Трамп відкинув критику громадськості та заклики перевірити його психічне здоров’я після різкого допису з погрозами Ірану, де він використовував нецензурну лайку.

