«Інструмент політичної помсти Трампа». Нацрозвідку США замість Габбард тимчасово очолить глава іпотечного агентства

Дональд Трамп призначив керівника Федерального агентства з фінансування житла Білла Пулте в.о. директора Нацрозвідки США. На цій посаді він замінить Тулсі Габбард .

Про це у вівторок 2 червня повідомляють CNN та The Washighton Post.

Габбард, яка залишає адміністрацію через важку хворобу чоловіка, працюватиме до 30 червня, після чого відомство тимчасово очолить Пулте.

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Попри те, що нова посада вимагає координації 18 американських шпигунських відомств, Пулте не має жодного досвіду у сфері національної безпеки. Дональд Трамп у Truth Social пояснив свій вибір тим, що чиновник має глибокий досвід управління фінансовими ринками та активами на суму понад 10 трильйонів доларів у Fannie Mae та Freddie Mac.

Пулте суміщатиме обидві посади до призначення постійного глави Нацрозвідки, якого ще має затвердити Сенат.

Як пише CNN, нового очільника відомства вважають одним із найвідданіших союзників Трампа, який раніше став інструментом у кампанії політичної помсти президента. Перебуваючи на посаді у житловому відомстві, Пулте особисто ініціював розслідування Мін'юсту про нібито іпотечне шахрайство проти ключових політичних ворогів Трампа серед демократів.

Зокрема, він направив запити щодо генпрокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс, конгресмена Еріка Сволвелла, сенатора Адама Шиффа та окружної прокурорки Фані Вілліс. Через це Офіс підзвітності уряду (GAO) навіть відкрив розслідування проти самого Пулте щодо можливого зловживання владою.

Призначення лояліста без профільного досвіду вже викликало різку критику опозиції. Топдемократ у комітеті з питань розвідки Сенату Марк Ворнер заявив, що замість професіонала Трамп обрав людину, яка продемонструвала палке бажання використовувати державні органи для політичної розправи.

CNN зазначає, що це є повторенням тактики Трампа за часів його першого терміну, коли в.о. директора Нацрозвідки так само раптово став тодішній посол у Німеччині Рік Гренелл, який теж не мав відповідного досвіду.