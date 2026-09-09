«Підходить ближче, ніж Секретна служба». Трамп подарував по $45 тисяч готівкою Наталі Харп та ще двом молодим помічницям

Наталі Харп відома в Білому домі як «людина-принтер», яка роздруковує Дональду Трампу новини і статті (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Дональд Трамп подарував по $45 тисяч готівкою своїй помічниці Наталі Харп та ще двом молодим і лояльним співробітницям Білого дому.

Про це свідчать фінансові декларації, оприлюднені адміністрацією, пише The Washington Post.

У своїх деклараціях, які наприкінці минулого тижня стали доступними для громадськості, три жінки назвали ці виплати «грошовим подарунком на свята». Подарунки складає близько третини від $150 тисяч — саме стільки кожна з них заробляє на своїй посаді в Білому домі, відповідно до щорічного звіту для Конгресу.

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Колишній юрист Білого дому з питань етики Річард Пейнтер заявив, що виплати можуть порушувати закон, який забороняє доплачувати федеральним службовцям до зарплати з інших джерел. За його словами, Трамп фактично намагається полегшити своїм працівникам фінансове становище.

У Білому домі заперечили порушення правил, заявивши, що Трамп давно дарує різдвяні подарунки своїм співробітникам. За словами речника Девіса Інгла, ці виплати не пов’язані з їхніми державними обов’язками й відповідають правовим та етичним нормам.

Троє співробітниць, які отримали подарунки від Трампа, не одразу відповіли на запити про коментар.

35-річна Харп, близька помічниця Трампа, відома в Білому домі як «людина-принтер» — вона носить портативний принтер, щоб друкувати для президента новини та публікації із соцмереж.

Наталі Харп / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Минулого місяця The Washington Post повідомила, що Харп супроводжувала Трампа в автомобілі для кейтерингу під час його таємного виїзду з Туреччини через потенційну загрозу замаху з боку Ірану.

Після цього сенатор-демократ від Джорджії Джон Оссофф, заявив на передвиборчому мітингу, що Трамп волів би «подорожувати з Наталі на їхньому, як виявилося, беззахисному літаючому палаці» — так він назвав літак, подарований Трампу катарською королівською родиною. Оссофф звинуватив президента у нехтуванні своїми обов’язками. Його слова викликали критику з боку Білого дому та консервативних медійних діячів, що ще більше привернуло увагу до Харп.

Окрім цього, Трамп подарував по $45 тисяч 31-річній радниці з питань комунікацій Марго Мартін, яка часто підходить до президента ближче, ніж співробітники Секретної служби, щоб знімати його повсякденну діяльність для соцмереж, і 26-річній співробітниці Білого дому Чемберлен Гарріс, яка працює виконавчою помічницею Трампа.

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У лютому Трамп призначив Гарріс до Комісії образотворчих мистецтв США, яка здійснює нагляд за будівництвом бальної зали Білого дому та іншими будівельними проєктами у Вашингтоні та його околицях.

Директор з питань роботи Овального кабінету Волт Наута задекларував подарунок від президента на $20 тисяч. Наута, який заробляє $175 тисяч на рік, також супроводжував Трампа в автомобілі для кейтерингу в Туреччині.

WP наголошує, що інших публічних випадків, коли президенти США виплачували своїм співробітникам у Білому домі великі суми готівкою, немає. Експерти з урядової етики заявили, що їм також невідомо про інші випадки виплат такого масштабу від керівника підлеглому державному службовцю.

За словами Пейнтера, традиційно чиновники з питань урядової етики занепокоєні ситуаціями, коли компанія, яка раніше наймала федерального службовця, намагається додатково виплатити йому гроші, щоб полегшити його перехід на державну службу.

Коли роботодавці дарують святковий подарунок людині, яка працює в їхньому будинку, такий подарунок вважається частиною її доходу, додав він.

«Це не те саме, що дати чайові швейцару на П’ятій авеню, — сказав Пейнтер. — Це працівники уряду США. Якщо ви хочете працювати там, де отримують чайові, вам не варто працювати на уряд США».

Згідно із законом, відповідальність несуть як людина, яка виплачує додатковий дохід, так і та, яка його отримує. Міністерство юстиції за адміністрації Трампа може відмовитися застосовувати цей закон, однак строк давності за ним становить п’ять років. Термін президентських повноважень Трампа закінчується трохи більше ніж через два роки.

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На федеральних службовців також поширюються обмеження щодо подарунків, які вони можуть дарувати або отримувати, щоб гарантувати неупередженість державних рішень.

Харп, Мартін, Гарріс і Наута пов’язані з Трампом ще з часів його першого президентського терміну. Усі вони входили до невеликого внутрішнього кола помічників, які працювали на Трампа у Флориді в період між двома його президентськими термінами. Харп, Мартін і Гарріс мають небагато професійного досвіду, не пов’язаного з роботою на Трампа.

Харп привернула загальнонаціональну увагу у 2019 році після публікації в LinkedIn, у якій заявила, що закон, підписаний Трампом у 2018 році та спрямований на розширення доступу до експериментального лікування, врятував їй життя після діагностування раку кісток другої стадії. Медичні експерти поставили під сумнів ці твердження. Харп розповіла про цей досвід на Національному з'їзді Республіканської партії у 2020 році.

Працюючи ведучою на телеканалі One America News, вона часто поширювала неправдиві заяви Трампа про те, що він переміг на виборах 2020 року. Вона почала працювати на Трампhttps://biz.nv.ua/ukr/markets/tramp-hoche-vzyati-pid-kontrol-rodovishcha-zolota-i-kritichnih-mineraliv-u-venesueli-50639845.htmlа у 2022 році після звільнення з телеканалу.

Мартін почала працювати у Білому домі Трампа у 2019 році як пресасистентка, а після інавгурації президента Джо Байдена продовжила працювати на Трампа як прессекретарка.

Гарріс розпочала кар'єру в Білому домі та під час першого президентського терміну Трампа була відома як «ресепшіоністка Сполучених Штатів».

Наута родом із Гуаму. У 2001 році він вступив до ВМС США. За даними військових документів, до 2021 року він дослужився до звання старшого головного кулінарного спеціаліста. На той час Наута працював у Білому домі, а Трамп призначив його своїм камердинером, свідчать судові документи.

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Камердинерів часто називають «body men» — особистими помічниками, які постійно супроводжують політиків і можуть забезпечувати їх усім необхідним: від перекусів до розкладу зустрічей.

Усі четверо у своїх деклараціях зазначили, що не мають доходів або активів від працевлаштування своїх чоловіків чи дружин.