Після синців на руках і висипу. Трамп пройшов медогляд і заявив, що з його здоров’ям «все гаразд»

Як зазначає Reuters, візит до військово-медичного центру мені Волтера Ріда став уже третім для президента США Дональда Трампа за останні 13 місяців (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп, якому 14 червня виповниться 80 років, прибув 26 травня в Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда для проходження щорічного медогляду.

Оновлено о 20:40. Президент Трамп після медичного огляду у своїй соціальній мережі Truth Social заявив, що у нього «зі здоров’ям усе гаразд».

«Щойно пройшов піврічний медичний огляд у Військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Усі показники в повному порядку. Дякую чудовим лікарям і персоналу! Повертаюся до Білого дому», — написав він.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначає видання, цей візит до цього військово-медичного центру став уже третім для Трампа за останні 13 місяців — на тлі того, що громадськість приділяла багато уваги його «незначним» проблемам зі здоров’ям.

«Трамп стверджує, що він енергійніший і фізично підготовленіший, ніж Джо Байден, його попередник на посаді президента, який його залишив у віці 82 років — зокрема й після того, як виникли сумніви в його здатності виконувати обов’язки», — пише Reuters.

Проте нещодавні численні фотографії, на яких видно плямистий висип на шиї чинного президента США, посилили сумніви щодо здоров’я Трампа — особливо після того, як у липні 2025 року з’явилися його знімки з опухлими щиколотками та синцем на руці, замазаним косметичними засобами, повідомляє видання.

Косметика, що частково приховує синці на руці президента США Дональда Трампа, авіабаза Ендрюс, штат Меріленд, 20 травня 2026 року / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Як нагадує Reuters, у жовтні 2025 року Трамп заявив, що пройшов через магнітно-резонансну томографію. У Білому домі відмовилися розкривати додаткові подробиці про причину обстеження — речниця Керолайн Лівітт сказала тільки, що «воно показало виняткове фізичне здоров’я» Трампа.

Пізніше президент США повідомив журналістам, що пройшов МРТ у рамках другого медичного огляду.

«Проходження МРТ — це цілком стандартна процедура. Що, ви думаєте, я не повинен був її проходити? Інші люди теж проходять… Я пройшов МРТ. Лікар сказав, що це найкращий результат, який він коли-небудь бачив за всю свою лікарську практику», — сказав глава Білого дому.

При цьому, експерти-медики зазначали, що МРТ зазвичай не входить до планового медичного обстеження і призначається для отримання детальних зображень органів тіла, підсумувало Reuters.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 79-річний Дональд Трамп став найстаршою людиною за всю історію США, яка обіймає посаду президента, тож дедалі частіше виникають питання про його здоров’я. Білий дім неодноразово заявляв, що Трамп перебуває у відмінному стані, незважаючи на синці та пластирі, які іноді помічають на його тілі.

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В інтерв'ю The Wall Street Journal, опублікованому 1 січня 2026 року, Трамп розповів, звідки в нього синці на руках. Президент США заявив, що лікарі рекомендували йому зменшити дозу аспірину, який використовується для профілактики серцево-судинних захворювань, а також спричиняє синці на тілі.

22 січня у Трампа помітили нові синці на руках. Фотографії викликали чергову хвилю обговорень стану здоров’я американського президента.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп вдарився рукою об кут столу під час підписання статуту Ради миру. Вона також зазначила, що президент схильний до синців, оскільки щодня вживає аспірин для розрідження крові, про що раніше повідомляли його лікарі.

3 березня британська газета The Telegraph повідомила, що президент США Дональд Трамп з’явився на церемонії вручення медалі Пошани в Білому домі з плямистим висипанням на шиї червоного кольору.

У коментарі журналістам лікар Трампа Шон Барбабелла повідомив, що президент користується «дуже поширеним» кремом для лікування висипань.

Він також уточнив, що симптоми триватимуть «кілька тижнів», проте не став говорити, що це за крем і від чого він захищає.

6 квітняпрезидент Трамп відкинув критику громадськості та заклики перевірити його психічне здоров’я після різкого допису з погрозами Ірану, де використовував нецензурнілайки.

«Мені байдуже на критиків», — сказав глава Білого дому.