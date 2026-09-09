Трамп розповів, як після терактів 11 вересня його «несли на руках» пожежники. CNN перевірив, чи правда це

Як пише телеканал CNN, у момент атаки терористів 11 вересня 2001 року Дональд Трамп перебував далеко від місця удару — у будівлі Трамп-тауер (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп стверджує, що під час терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку пожежники винесли його з будівлі компанії United States Steel, яка ледь не завалилася.

9 вересня телеканал CNN опублікував фактчекінг заяви Трампа і дійшов висновку, що такого епізоду не могло бути.

Президент Трамп розповів історію про те, як у 2001 році його врятували пожежники, 8 вересня в Білому домі — на заході на честь рятувальників, що відбувся напередодні 25-ї річниці терористичної атаки 11 вересня.

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«Будівля United States Steel рипіла — справді рипіла, — і ми думали, що вона завалиться. […] Але вона так і не завалилася. І я ніколи не забуду двох пожежників. Ми думали, що вона обвалиться просто на нас, і двоє пожежників — великі, міцні хлопці (а я ж не найменша людина у світі) — підхопили мене під руки й сказали: „Треба звідси вибиратися“. І вони буквально підняли мене на руки. Вони побігли разом зі мною. […] Але вони були неймовірні: вони думали, що будівля завалиться, — та вона не завалилася», — сказав президент США.

Однак, як повідомляє CNN, 11 вересня 2001 року Трамп не перебував поблизу Всесвітнього торговельного центру — ні під час атаки терористів Аль-Каїди, ні пізніше того ж дня.

«У момент атаки він перебував за кілька миль звідти — у будівлі Трамп-тауер у Мідтауні (боро Мангеттен)», — пишуть журналісти.

Водночас колишній керівник компанії Trump Organization ще у 2016 році розповідав виданню Politico, що того дня «Трамп не робив нічого особливого».

Найцікавіше, як пише CNN, полягає в тому, що у 2016 році Трамп стверджував, ніби пожежники допомогли йому «через кілька днів» після теракту, і казав, що будівля, яка, здавалося, ось-ось завалиться, була розташована «не так уже й далеко від нас».

«Немає жодних публічно доступних доказів того, що Трамп перебував у будівлі US Steel невдовзі після терактів 11 вересня», — пишуть журналісти.

Так само немає жодних доказів того, що він перебував у будівлі поруч із місцем терористичної атаки — хмарочосі One Liberty Plaza, — про що неодноразово казав.

Крім того, 8 вересня 2001 року Трамп стверджував, що направив бригаду будівельників зі своєї компанії у складі 100 осіб на так звану ділянку Граунд-Зіро (де до теракту розташовувалися будівлі Всесвітнього торговельного центру — ред.) — і вони нібито допомагали розчищати завали.

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«Протягом дев’яти місяців рятувальні та пошукові бригади працювали на місці події вдень і вночі. Я просто хочу подякувати своїм людям. Я взяв із собою чимало своїх людей — я будував велику будівлю в Нью-Йорку, і одразу після того, що сталося, я направив туди всю бригаду», — казав президент США.

Однак і цьому твердженню Дональда Трампа немає жодних доказів, пише CNN.

«Я сам провів там багато місяців і жодного разу його не бачив», — заявляв ще у 2019 році газеті The New York Times Річард Аллес. Він — колишній співробітник пожежної служби Нью-Йорка, який 11 вересня 2001 року обіймав посаду командира підрозділу рятувальників.

Того ж 2019 року Аллес повідомив виданню PolitiFact, що якби Трамп направив бригаду зі 100 робітників, то «про це залишилися б записи».

«Усі працювали під безпосереднім контролем поліції, пожежної служби та об’єднаного командувача служб екстреної допомоги», — підсумував він.

У ніч із 8 на 9 вересня президент США опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social новий допис щодо раніше сказаного.

«Я був там, звісно, не в той самий день, коли стався обвал, але невдовзі після цього — разом із великою групою будівельників», — заявив Трамп.

Теракти 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку — головне

11 вересня 2001 року терористи угруповання Аль-Каїда здійснили наймасштабніший теракт в історії, спрямувавши пасажирські літаки на будівлю Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку.

Величезна кількість загиблих — 2977 осіб — зробила трагедію 11 вересня наймасштабнішим терористичним актом в історії.

Якщо ж враховувати й терористів з Аль-Каїди, то на борту чотирьох захоплених авіалайнерів перебувало 265 осіб (включно з екіпажами літаків). 2606 загиблих — це люди, які перебували у двох вежах Всесвітнього торговельного центру та поруч із ними, а ще 125 осіб стали жертвами атаки одного з літаків на будівлю Пентагону.

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Теракт 11 вересня поклав початок американській війні проти тероризму та вторгненню США до Афганістану з метою захоплення лідера терористів — Усами бен Ладена.

Його було вбито 2 травня 2011 року під час операції американського спецназу. Тіло лідера Аль-Каїди поховали в Аравійському морі.