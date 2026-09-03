За інформацією агентства Bloomberg, у місячному вимірі доходи Кремля від продажу нафти в серпні 2026 року впали більш ніж на 60% (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

У серпні 2026 року доходи Росії від продажу нафти впали до мінімального показника за останні шість місяців — через зниження експортних цін. Ця ситуація посилює тиск на здатність Кремля фінансувати війну проти України.

Про це 3 вересня повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з розрахунками видання, що ґрунтуються на нових даних Мінфіну країни-агресорки РФ, чисті бюджетні надходження від видобутку нафти становили 326,2 млрд рублів ($3,76 млрд) — приблизно на 22% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, — і це найнижчий показник із лютого 2026 року.

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« Останніми місяцями Москва отримувала вигоду від глобального зростання цін на нафту, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану, що також підвищило попит в Азії на альтернативи постачанням із країн Перської затоки. Однак спроби покласти край конфлікту на Близькому Сході останнім часом призвели до падіння ціни на нафту марки Urals — ключову експортну нафтову суміш Росії», — пише Bloomberg.

Водночас, за інформацією агентства, у місячному вимірі доходи Кремля від продажу нафти в серпні 2026 року впали більш ніж на 60%.

«Це сталося після різкого стрибка в липні, коли уряд зазвичай отримує значну частину надходжень від податку на прибуток виробників. На доходах у серпні також позначилися великі урядові виплати нафтопереробним підприємствам для забезпечення внутрішніх постачань пального — сума субсидій перевищила 197 млрд рублів (що еквівалентно понад $2 млрд)», — пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, останніми місяцями російські нафтопереробні заводи постачають перед труднощами через регулярні атаки українських дронів.

«Прагнучи збільшити внутрішні поставки, Москва заборонила експорт більшої частини бензину та дизельного пального й збільшила імпорт пального», — пише видання.

Загальні доходи РФ від нафти й газу в серпні скоротилися на 16% порівняно з попереднім роком і становили 424 млрд рублів, підсумували в Bloomberg.

Проблеми з експортом нафти та пальним у РФ — що відомо

Раніше повідомлялося, що російські нафтогазові доходи у 2025 році впали до найнижчого рівня з часів пандемії коронавірусу.

Українська розвідка заявила, що фінансовий стан середніх і великих підприємств РФ продовжував погіршуватися, демонструючи наростання дисбалансів у корпоративному секторі.

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У квітні 2026 року в Росії вперше за останні роки офіційно зафіксували обвал ВВП.

У травні 2026 року Кремль офіційно визнав обвал ВВП майже втричі.

28 серпня повідомлялося, що Росія зіткнулася з новою хвилею дефіциту пального після рекордної кількості українських ударів по нафтопереробних заводах.

За підрахунками Bloomberg, у серпні ЗСУ атакували нафтопереробні заводи РФ щонайменше 21 раз — це рекордний показник за один місяць.

Дефіцит пального також позначився на рейтингу диктатора Володимира Путіна — він упав на рекордні 5%, до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки, з осені 2022-го.