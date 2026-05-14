Колишній офіцер ФСБ Сенін заявив, що таємно жив у Росії п’ять років і втік за кордон у туші мертвої корови
Колишній офіцер ФСБ Сенін розповів про дві втечі з Росії (Фото: The Telegraph)
Колишній високопоставлений офіцер ФСБ Дмитро Сенін розповів про те, як двічі тікав з Росії. За його словами, він провів близько години всередині туші мертвої корови на кордоні Сибіру з Казахстаном, поки російські прикордонники не залишили ділянку.
Про це він сказав у інтерв'ю британському виданню The Telegraph.
Ексофіцер заявив, що для маскування використав протигаз, гумовий костюм і обмотку з фольги — щоб його не виявили тепловізори.
Сенін наголосив, що він не перебіжчик і ніколи не пропонував свої послуги іноземним спецслужбам.
«Я не звертався до жодного посольства і не пропонував своїх послуг», — заявив він.
За словами Сеніна, вперше залишив Росію у 2017 році після того, як його, на його думку, безпідставно звинуватили у великій корупційній справі, яку він сам допомагав викривати. Він стверджує, що натрапив на схему виведення близько 600 млн доларів, які, за його словами, призначалися «на самий верх».
«Це як у фільмах показують — це була гонка. Тому що коли я залишив Росію, у нас це вважається надзвичайною подією всередині, тому що я секретоносій особливої важливості. Доповідь Путіну, бо ніхто не буде приховувати», — розповів Сенін.
Після втечі конфіскували не лише його майно, а й майно родичів, друзів і знайомих, стверджує ексофіцер.
За словами Сеніна, він повернувся до Москви того ж 2017 року, усвідомивши, що ліквідаційні групи переслідують його по всій Європі. Він застосував логіку самої ФСБ, обравши останнє місце, де його шукали б, але протягом п’яти років намагався очистити ім'я — і зрештою усвідомив, що система не пробачить.
Друга втеча сталася у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни РФ проти України, сказав ексофіцер. Кордон уже контролювали посилені наряди з тепловізорами. Сенін стверджує, що знайшов «пролом» у системі охорони — ділянку, де фермери залишали туші тварин, загиблих від хвороб чи старості. Усередину однієї з таких туш він заліз у гумовому костюмі та протигазі, обмотавшись фольгою. Двоє людей перенесли тушу на потрібне місце, після чого вони пішли.
«Страх — це емоція. Треба контролювати. Я розумів, що в корову ніхто не буде стріляти», — розповів він.
Пізніше, за словами ексофіцера, його підібрав на мопеді чоловік, який вивіз його з прикордонної зони.
The Telegraph зазначає, що частину історії, що стосується повернення Сеніна до Росії та другої втечі, важко перевірити.
Російське видання Агентство.Новости пише, що не знайшло у витоках підтверджень перебування Сеніна в Росії з 2017 по 2022 рік. При цьому, за даними видання, його дружина разом із трьома дітьми неодноразово після 2017 року виїжджала за кордон (до Туреччини, Італії, Чорногорії). У червні 2021 року сім'я відлетіла до Сербії (даних про повернення у витоках немає). Сам Сенін заявляв, що багато років не бачив родини.