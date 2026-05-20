Росіяни в підручнику з суспільствознавства під редакцією Медведєва «захопили» Херсон і Малу Токмачку

Росіяни стверджують, що єдині підручники із суспільствознавства для 9−10 класів під редакцією Дмитра Медведєва надійдуть до шкіл із наступного навчального року (Фото: BorisAbramich/X)

У новому російському підручнику із суспільствознавства для 9 класу під редакцією скандального політика Дмитра Медведєва на карті до «складу РФ» увійшли неокуповані Херсон, Запоріжжя та Мала Токмачка .

Про це 20 травня повідомило російське видання Верстка, яке ознайомилося з електронною версією книги.

Зокрема, на карті в підручнику в «межах кордонів Росії» опинився Херсон (який Сили оборони України деокупували у листопаді 2022 року — ред.) — він позначений червоною крапкою поряд з іншими «центрами суб'єктів».

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Більше того, як зазначила Верстка, у «складі РФ» опинилися цілком Донецька та Запорізька області України — зокрема райони цих регіонів, які окупантам так і не вдалося захопити. Серед таких населених пунктів, наприклад, село Мала Токмачка, бої за яке тривають уже понад 1500 днів, а також обласний центр — власне, Запоріжжя (місто, щоправда, на відміну від Херсона, на карті червоною крапкою не позначене).

Фото: verstka.media

Фото: verstka.media

Загалом же, за інформацією Верстки, наведено вже традиційні кремлівські тези — на кшталт «жартівливої» фрази диктатора Володимира Путіна — мовляв, «кордони Росії ніде не закінчуються».

Крім того, у підручнику багато сторінок присвячено «ролі Росії у багатополярному світі» та її протистоянню Заходу. При цьому про війну РФ проти України прямо майже не згадано — вона згадана лише тричі й без додаткових уточнень.

Як нагадує Верстка, інформація про те, що Медведєв (зараз він обіймає формальну посаду заступника голови Ради безпеки РФ — ред.) став головним редактором нових шкільних підручників із суспільствознавства для 9−11-х класів, з’явилася на початку квітня. Наприкінці місяця Міносвіти РФ включило їх до федерального переліку, але зміст підручників довго був невідомий.

Російські чиновники стверджують, що єдині підручники із суспільствознавства для 9−10 класів під редакцією Медведєва надійдуть до шкіл із наступного навчального року. Про це, зокрема, повідомляв відповідальний секретар єдиної серії підручників з історії та суспільствознавства Владислав Кононов. Одинадцятикласники перейдуть на цей підручник із 2027 року, підсумував чиновник.

У квітні 2025 року видання Верстка звернуло увагу на те, що в країні-агресорці РФ частина шкільних підручників для 5, 7 і 9 класів, випущених у 2023 році, зазнали цензури — у них не згадано, що легендарний прозаїк і драматург Микола Гоголь є уродженцем української Полтавщини.

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Крім того, у підручниках, випущених видавництвом Просвещение, — порівняно з версією підручників за 2019 рік — цензурі піддали такий уривок: «Гоголь познайомився з народним життям і побутом українського села, палко полюбив українські казки, пісні, перекази». Тепер там зовсім немає прикметника «український».

«Була пряма вказівка редакції Просвещения: у підручниках не повинно бути слів „Київ“, „Україна“, та інших», — процитувала Верстка слова колишньої співробітниці видавництва.

8 жовтня 2025 року Український інститут національної пам’яті оприлюднив список осіб, яких у відомстві вважають такими, що не пов’язані із символікою імперської політики РФ.