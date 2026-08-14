У Польщі звільнили директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука , якого раніше затримали за Європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною у справі про нібито викрадення велосипедів. Про це 14 серпня повідомив засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук.

За його словами, німецька сторона відкликала ордер на арешт Карчука, після чого польський суд ухвалив рішення про його звільнення. Тепер, як зазначив Гайдачук, керівник CEO Club Ukraine може безперешкодно повернутися до України.

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Над звільненням Карчука з 28 липня працювали українські, польські та німецькі адвокати, представники українського консульства та члени CEO Club.

Водночас у компанії наголосили, що справа ще не завершена. Наразі планують встановити, чи могли зловмисники використати персональні дані Дмитра Карчука, як вони отримали до них доступ та чому це призвело до його затримання у Польщі.

За словами Гайдачука, ймовірно, йдеться про помилкову ідентифікацію особи. На підтримку Карчука підприємці, політики, інтелектуали та лідери думок надали 55 рекомендаційних листів, а 11 людей у Польщі висловили готовність особисто поручитися за нього.

Президент CEO Club Ukraine також подякував Міністерству закордонних справ України та консульству України в Любліні за допомогу та консульський супровід під час розгляду справи.

28 липня 2026 року під час перетину польського кордону виконавчого директора та співвласника CEO Club Ukraine Дмитра Карчука було затримано на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецькими правоохоронними органами.

За версією німецьких правоохоронних органів, у вересні 2024 року чоловік прибув вантажним автомобілем на склад у Німеччині, представився працівником логістичної компанії, використав підроблені транспортні документи, отримав партію зі 171 електровелосипеда та не доставив її за призначенням. Вартість вантажу становила майже 127 тисяч євро. Німецька сторона пов’язувала цю особу з Дмитром Карчуком.

Дмитро Карчук із 2013 року очолює CEO Club Ukraine як виконавчий директор, а згодом став одним зі співвласників організації.

CEO Club Ukraine — одна з бізнес-спільнот країни, яка протягом 15 років об'єднує понад 250 власників компаній і бізнес-лідерів. Серед учасників клубу — лідери компаній, які мають значний вплив на розвиток української економіки, зокрема Нова пошта, Rozetka, МХП, WOG, MEGOGO, Nibulon, ПУМБ, MacPaw, Ajax Systems, Uklon, UNIT.City, Jooble, Google Ukraine, Cisco, Vodafone, Glovo та SAP Ukraine.