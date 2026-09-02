Відключилися п’ять енергоблоків. У Німеччині на великій підстанції виявили піротехнічні пристрої, в МВС заявили про теракт

Німецькі поліцейські проводять розслідування на полі поблизу електростанції в Берггаймі, 2 вересня 2026 року (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

На полі поблизу німецького міста Берггайм , що неподалік від Кельна, правоохоронці виявили шість піротехнічних пускових пристроїв — схожих на ті, що днем раніше знайшли на підстанції в громаді Єншвальде (Бранденбург).

Про це 2 вересня повідомили німецькі видання Bild та Spiegel.

Пристрої вдалося виявити після того, як у роботі підстанції в Берггаймі було зафіксовано збій.

Як повідомив керівник місцевої кримінальної поліції Міхаель Ессер, існує припущення, що їх сконструювали таким чином, аби за допомогою піротехніки піднімати дріт над лініями електропередач.

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Один із дротів, імовірно, перекинувся через лінію електропередачі, що спричинило замикання на землю, а згодом перегорів і пошкодив огорожу підстанції, розповів Ессер, назвавши інцидент «терактом».

Розслідування проводиться шляхом зіставлення даних стільникових мереж та аналізу слідів ДНК на пускових пристроях. Також було відкрито портал для збору інформації. Ессер зазначив, що пускові пристрої могли бути встановлені «певний час тому».

«Це було зроблено навмисно. Той, хто до цього причетний, нападає на нашу країну. Ми перевіряємо дві версії: саботаж, організований іноземними державами, та лівий екстремізм», — заявив міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль.

Крім того, за словами посадовця, перевіряється, чи пов’язаний інцидент у Берггаймі з інцидентом у Єншвальде. За інформацією джерел Bild у правоохоронних органах, такий зв’язок вважається ймовірним.

«Схоже, що в обох місцях було запущено піротехнічні пристрої», — заявили вони.

Поліція проводить розслідування за фактом «антиконституційної диверсії», заявив міністр Ройль.

За словами правоохоронців, виклик на підстанцію в Берггаймі надійшов увечері 1 вересня, близько 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським часом). Унаслідок короткого замикання вийшли з ладу п’ять вугільних енергоблоків у Нойраті та Нідер-Ауссемі загальною потужністю близько 4200 мегават (об'єкти належать енергетичній компанії RWE).

При цьому три енергоблоки мали бути знову підключені до мережі в середу, а два інші — лише найближчими вихідними, пишуть ЗМІ.

Епізоди з диверсіями в Німеччині — що відомо

У ніч проти 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, який із 2022 року слугує базою для українських літаків Антонов, виявили дрон із прикріпленими до нього детонатором і вибуховою речовиною. Безпілотник перебував на злітно-посадковій смузі — поруч із українським вантажним літаком Ан-124 Руслан.

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6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що цей інцидент не був справою рук аматорів і до нього може бути причетна іноземна держава.

Американські офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними про інцидент, повідомили The Wall Street Journal, що дрон із вибухівкою, ймовірно, належить російському уряду.

1 вересня Добріндт та міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль звинуватили Росію у спробі теракту в аеропорту Лейпциг/Галле, де дрони намагались атакувати українські літаки Ан-124.

«У сукупності поліцейські розслідування, характер злочинів і розвідувальні дані свідчать про відповідальність Росії за спробу теракту в аеропорту Лейпцига», — заявив глава МВС Німеччини.

1 вересня німецькі ЗМІ повідомили, що у федеральній землі Бранденбург, неподалік від однієї з найбільших у Німеччині вугільних електростанцій — Єншвальде — було виявлено вибухові пристрої.

За інформацією видання Märkische Allgemeine Zeitung, рятувальники виявили на місці події кілька пристроїв для запуску саморобних ракет і знешкодили їх. Також повідомляється, що підстанція могла зазнати кількох влучань.

Німецькі правоохоронці припускають, що метою зловмисників могло бути масштабне відключення електроенергії на електростанції Єншвальде — найбільшій у Бранденбурзі. Водночас серйозних перебоїв з електропостачанням вдалося уникнути.

Місцевий оператор енергомережі 50Hertz повідомив, що невідомі, ймовірно, пошкодили кілька ліній електропередачі — сталося лише короткочасне припинення електропостачання.

Міністр інфраструктури землі Бранденбург Роберт Крумбах назвав пошкодження енергетичного об'єкта терористичним актом.

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«Напад на інфраструктуру в Єншвальде — це атака на безпеку та засоби до існування жителів Бранденбурга й інших регіонів», — заявив посадовець.