За версією слідства, фігурант сховав зброю в лісовому масиві на околиці Берліна — неподалік від озера Мюггельзее (Фото: Polizei Hessen/Facebook)

Два пістолети до схованки на околиці Берліна поклав 24-річний українець Вадим С. за завданням країни-агресора РФ.

Про це 25 серпня повідомило німецьке видання Der Spiegel з посиланням на дані слідства.

Повідомляється, що фігурант прибув до Берліна автобусом із Польщі. Згодом, сховавши зброю в лісовому масиві на околиці міста, неподалік від озера Мюггельзее, молодик надіслав фотографії та координати своїм контактам.

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На основі координат, перехоплених польськими колегами, німецькі спецслужби невдовзі змогли виявити схованку на околиці Берліна й провести там надзвичайно обережну перевірку — у ній містилися два пістолети, зокрема копія пістолета Макарова, з набоями, пише видання.

Німецькі правоохоронці розпочали таємне спостереження за схованкою, щоб з’ясувати, хто забере з неї зброю. Паралельно поліцейські фахівці таємно зробили її непридатною до використання. Однак навіть після кількох тижнів спостереження ніхто нічого не забрав.

«Можливо, це було пов’язано з тим, що ймовірного перевізника зброї Вадима С. ще в середині жовтня затримали в Румунії в межах іншої справи. Там, у столиці Бухаресті, фігурант, як припускають, разом з українським спільником був причетний до підготовки терактів проти української кур’єрської служби Nova Post (Нова пошта)», — пише Der Spiegel.

За версією румунської розвідки SRI, затримані належали до «диверсійної мережі», спрямованої проти європейських країн і контрольованої спецслужбами РФ.

Ще до цього Вадим С. потрапив під нагляд польських спецслужб у зв’язку з антидиверсійним розслідуванням — геолокацію його смартфона відстежували. Завдяки цьому вдалося виявити схованку в Берліні, повідомляло видання.

Як пише Der Spiegel, особливий інтерес становить слід, який, за даними польської контррозвідки, веде до родича Вадима С. — той нібито працював на російські спецслужби.

«Однак, за даними німецьких спецслужб, остаточно не встановлено, чи це справді так. Своєю чергою, румунська влада має інформацію про те, що дядько Вадима С. нібито підмовив його відправити запалювальні бомби. Згідно з цими даними, дядько також привів молодого українця до підземної схованки в Польщі, де були закопані підготовлені навушники та шість туб із прискорювачем горіння», — повідомило видання.

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Ймовірно, пише Der Spiegel, це пов’язано з тим, що Вадима С. у жовтні 2025 року було затримано в Румунії разом з іншим підозрюваним у підготовці диверсій. Тоді арешти відбулися й у Польщі. За версією слідства, підозрювані мали відправити до України посилки з вибухівкою через компанію Nova Post.

Як повідомляло видання, Вадима С. підозрюють у причетності до підпільної групи, яка, ймовірно, на замовлення російських спецслужб готувала теракти й диверсії в країнах НАТО.

Голова МВС Німеччини Александер Добріндт, зокрема, заявив, що зброя, виявлена в схованці в Берліні, «безумовно, призначалася для нападу» — і вказав на можливу «причетність іноземної держави».

Водночас очільник контррозвідки ФРН Сінан Селен зазначав, що спецслужби РФ планують у Німеччині замовні вбивства — зокрема, ймовірно, керівників оборонних підприємств.

Раніше, 21 серпня, видання Der Spiegel повідомило, що німецькі спецслужби ще у 2025 році виявили в лісі на околиці Берліна схованку зі зброєю та боєприпасами. Ця знахідка викликала серйозне занепокоєння в органів безпеки ФРН, оскільки Агенти російських спецслужб могли планувати замахи на території Німеччини.

Як писав Der Spiegel, німецькі правоохоронці мали докази того, що схованку було створено на замовлення російських спецслужб. Також повідомлялося, що одного з підозрюваних у цій справі було затримано в Румунії.

Генеральна прокуратура міста Карлсруе порушила кримінальну справу за підозрою в «підготовці тяжкого насильницького злочину, що загрожує державі».