У Німеччині біля енергооб'єктів знайшли 21 вибуховий пристрій

У німецькій федеральній землі Саксонія правоохоронці виявили 21 саморобний вибуховий пристрій поблизу об’єктів енергетичної інфраструктури. Пристрої були розташовані біля високовольтних ліній електропередачі.

Про це у понеділок, 7 вересня, повідомляє Tagesschau з посиланням на прокуратуру Дрездена та управління кримінальної поліції Саксонії.

За даними слідства, вибухівку виявили поблизу підстанції Грауштайн неподалік міста Шляйфе в районі Герліц. Правоохоронці вважають, що пристрої могли бути призначені для пошкодження енергетичної інфраструктури шляхом спричинення коротких замикань.

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Спецслужби Саксонії вже знешкодили знайдені пристрої. Водночас у поліції зазначили, що фактичних пошкоджень електромережі або перебоїв з електропостачанням не зафіксували.

Слідчі також отримали лист, у якому невідомі заявили про відповідальність за можливі подібні дії в Саксонії. Наразі особи причетних до розміщення вибухових пристроїв не встановлені, триває розслідування.

Диверсії на енергооб'єктах Німеччини — що відомо

1 вересня у федеральній землі Бранденбург, неподалік від однієї з найбільших у Німеччині вугільних електростанцій Єншвальде, виявили вибухові пристрої. Внаслідок інциденту вийшов із ладу блок потужністю 500 мегаватів.

Міністр інфраструктури Бранденбургу Роберт Крумбах назвав пошкодження енергетичного об'єкта терористичним актом.

2 вересня німецькі видання Bild і Spiegel повідомили, що в полі поблизу міста Берггайм, що біля Кельна, правоохоронці виявили шість піротехнічних пускових пристроїв, сконструйованих так, щоб за допомогою піротехніки піднімати дріт над лініями електропередачі.

4 вересня поліція міста Дормаген (федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія) повідомила, що розслідує ймовірну диверсію на території місцевої електропідстанції.