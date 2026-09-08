«При собі мав вибухові пристрої». У Німеччині поліція затримала підозрюваного в декількох диверсіях на електростанціях

Крім того, німецькі правоохоронці виявили неподалік від місця затримання підозрюваного, у чагарниках, намет, у якому містилися додаткові вибухові заряди (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

У Німеччині поліцейські затримали 48-річного чоловіка за підозрою у серії диверсій на об'єктах енергетичної інфраструктури — в кількох федеральних землях країни.

Про це 8 вересня повідомили представники поліції міста Кельн.

За їх словами, фігуранта затримали поблизу електростанції Вайсвайлер біля міста Аахен (федеральна зімля Північний Рейн-Вестфалія) — при чому при собі він мав вибухові засоби. Під час затримання він не чинив опору, повідомили поліцейські.

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Крім того, правоохоронці також виявили поблизу у заростях намет, у якому були додаткові вибухові заряди. Їх перевіряють фахівці земельного Управління кримінальної поліції Північного Рейну-Вестфалії.

Також правоохоронці продовжували обстежувати територію — на випадок, якщо там залишилися інші вибухові пристрої або установки.

«Прокуратура Котбуса видала ордер на арешт 48-річного чоловіка, і саме вона зобов’язана надати інформацію щодо цієї справи», — резюмували поліцейські.

За даними німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, затриманого звуть Даніель В. — і його пов’язують із декількома спробами пошкодити електромережі в Північному Рейні-Вестфалії, Бранденбурзі та Саксонії.

«Поліція звернула увагу на В. після того, як минулого тижня до редакції F.A.Z. та інших ЗМІ надійшли два листи зі зізнанням у провині, в яких як відправник був вказаний В. Ці написані від руки листи містили відомості, які на той момент ще не були відомі громадськості. Так, автор описав технічні деталі акту саботажу на підстанції в Бранденбурзі. Повідомлення в ЗМІ про обладнання, яке там використовувалося, з’явилися лише пізно ввечері у вівторок, коли лист, судячи з усього, вже був відправлений», — пише видання.

За інформацією радіостанції Deutschlandfunk, минулого тижня саме цей фігурант у двох листах взяв на себе відповідальність за теракти проти електромережі та вказав як мотив «боротьбу проти викопного палива».

Розслідування серії диверсій та перевірка можливої причетності до окремих епізодів тривають, резюмували німецькі правоохоронці

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Диверсії на енергооб'єктах Німеччини — що відомо

1 вересня у федеральній землі Бранденбург, неподалік від однієї з найбільших у Німеччині вугільних електростанцій Єншвальде, виявили вибухові пристрої. Внаслідок інциденту вийшов із ладу блок потужністю 500 мегаватів.

Міністр інфраструктури Бранденбургу Роберт Крумбах назвав пошкодження енергетичного об'єкта терористичним актом.

2 вересня німецькі видання Bild і Spiegel повідомили, що в полі поблизу міста Берггайм, що біля Кельна, правоохоронці виявили шість піротехнічних пускових пристроїв, сконструйованих так, щоб за допомогою піротехніки піднімати дріт над лініями електропередачі.

4 вересня поліція міста Дормаген (федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія) повідомила, що розслідує ймовірну диверсію на території місцевої електропідстанції.

7 вересня видання Tagesschau з посиланням на прокуратуру Дрездена та управління кримінальної поліції Саксонії повідомило, що правоохоронці виявили 21 саморобний вибуховий пристрій поблизу об'єктів енергетичної інфраструктури — поблизу підстанції Грауштайн неподалік міста Шляйфе в районі Герліц.