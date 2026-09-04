У Німеччині від початку року зафіксували понад 165 ймовірних диверсій і сотні підозрілих дронів

У Німеччині від початку 2026 року правоохоронці зареєстрували понад 165 випадків ймовірних диверсій , а також сотні інцидентів із підозрілими безпілотниками поблизу військових об’єктів і критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung із посиланням на конфіденційний звіт Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини.



Документ підготували за підсумками перших місяців роботи Спільного центру захисту від гібридних загроз, який запрацював у Берліні в середині червня. До переліку загроз увійшли не лише можливі диверсії, а й шпигунська діяльність та інциденти з безпілотниками.

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З початку року генеральний прокурор Німеччини та земельні прокуратури відкрили 24 кримінальні провадження за фактами шпигунства. Половина з них стосується кібератак. Ще близько 40 можливих випадків кібершпигунства перебувають на стадії розслідування.

Загалом поліція зафіксувала 112 правопорушень, пов’язаних зі шпигунством. Понад 60 із них стосувалися несанкціонованої фото- та відеозйомки військових об'єктів або техніки. Ще у 26 випадках правоохоронці підозрюють агентурну діяльність, яка могла бути пов’язана з підготовкою диверсій.

Окремо німецькі служби безпеки зафіксували 747 інцидентів із підозрілими дронами. Загалом йдеться про 1068 прольотів безпілотників над критичною інфраструктурою, військовими базами та підприємствами оборонної промисловості.

Затримати операторів таких дронів вдається рідко. Водночас у липні в Баварії затримали громадянина Молдови, якого підозрюють у шпигуванні за підприємством оборонного концерну KNDS за допомогою безпілотника. Слідство вважає, що він міг діяти за вказівкою російських спецслужб.

У звіті також описаний інцидент 9 серпня біля газопереробного заводу в Гросенкнетені. Охоронець, який намагався знайти операторів помічених дронів, натрапив біля огорожі на двох людей у балаклавах. Вони напали на нього та втекли.

У Німеччині вже неодноразово розслідували диверсії та шпигунські операції, у яких підозрюють Росію. Серед таких епізодів — підготовка атак на маршрути постачання військової допомоги Україні, підпал посилки в логістичному центрі DHL у Лейпцигу, а також інцидент із безпілотником із вибухівкою поблизу українського вантажного літака Антонов в аеропорту Лейпциг/Галле.