У Німеччині підозрюваний у диверсіях на електромережі мав список з понад сотнею цілей

Підозрюваний у атаках на електромережу Німеччини зберігав список зі 160 об'єктами для диверсій (Фото: REUTERS/Axel Schmidt)

Під час обшуків у чоловіка, якого підозрюють у серії диверсій проти енергетичної інфраструктури Німеччини, правоохоронці виявили записи зі списком понад 160 об’єктів. Серед них були як уже атаковані, так і можливі майбутні цілі.

Про це у четвер, 10 вересня, повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

У фургоні 48-річного чоловіка слідчі знайшли зошит із нотатками про об'єкти, які могли бути пов’язані з попередніми або запланованими диверсіями. Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль заявив, що затримання могло запобігти новим атакам.

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За його словами, підозрюваний також повідомив суду про сім місць, де зберігав обладнання та матеріали. Поліція вже перевіряє ці схованки, у трьох із них правоохоронці виявили можливі докази.

Під час розслідування у Північному Рейні-Вестфалії правоохоронці знайшли понад 40 пускових установок для ракет, які, за версією слідства, могли використовуватися для диверсій. Додаткове обладнання виявили у Бранденбурзі та Саксонії.

Крім того, під час обшуку за місцем реєстрації чоловіка у Гевельсберзі правоохоронці вилучили речовини, які могли використовуватися для виготовлення вибухових пристроїв.

До операції із затримання підозрюваного залучили понад 1700 поліцейських. Чоловіка знайшли вранці 8 вересня після того, як правоохоронці помітили слід із прим’ятої трави, що вів від польової дороги до чагарника. Там він переховувався у замаскованому наметі, який не вдалося виявити навіть із вертольота. Під час затримання опору він не чинив.

Наразі щодо чоловіка видали два ордери на арешт. У листах із зізнанням він заявив, що мотивом атак була боротьба проти виробництва електроенергії з викопного палива.

За словами Ройля, підозрюваний намагався завдати удару по стабільності електромережі та спричинити масштабні відключення електроенергії, однак його дії не призвели до перебоїв у постачанні.

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Чоловіка підозрюють у серії диверсійних атак на енергетичну інфраструктуру у Бранденбурзі та Північному Рейні-Вестфалії.

Диверсії на енергооб'єктах Німеччини — що відомо

1 вересня у федеральній землі Бранденбург, неподалік від однієї з найбільших у Німеччині вугільних електростанцій Єншвальде, виявили вибухові пристрої. Внаслідок інциденту вийшов із ладу блок потужністю 500 мегаватів.

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Міністр інфраструктури Бранденбургу Роберт Крумбах назвав пошкодження енергетичного об'єкта терористичним актом.

2 вересня німецькі видання Bild і Spiegel повідомили, що в полі поблизу міста Берггайм, що біля Кельна, правоохоронці виявили шість піротехнічних пускових пристроїв, сконструйованих так, щоб за допомогою піротехніки піднімати дріт над лініями електропередачі.

4 вересня поліція міста Дормаген (федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія) повідомила, що розслідує ймовірну диверсію на території місцевої електропідстанції.

7 вересня видання Tagesschau з посиланням на прокуратуру Дрездена та управління кримінальної поліції Саксонії повідомило, що правоохоронці виявили 21 саморобний вибуховий пристрій поблизу об'єктів енергетичної інфраструктури — поблизу підстанції Грауштайн неподалік міста Шляйфе в районі Герліц.