Підозрюваного у диверсіях на електромережах у Німеччині вдалося знайти біля намету завдяки прим’ятій траві — Bild

Як пише видання Bild, співробітникам дорожньої поліції під час розшукових заходів вдалося помітили слід, який вів приблизно на 200 метрів у кущі (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

У Німеччині поліції вдалося затримати 48-річного Даніеля Фіманна завдяки прим'ятій траві біля сільської дороги поруч із автобаном A4. Його підозрюють у серії диверсій на електромережах країни.

Про це 10 вересня повідомляє німецький таблоїд Bild.

Відомо, що двоє співробітників дорожньої поліції під час розшукових заходів помітили слід, який вів приблизно на 200 метрів у кущі.

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«Там вони виявили добре замаскований намет і самого підозрюваного. Під час затримання Фіманн не чинив опору й одразу зізнався, що він — саме та людина, яку розшукує поліція», — пише видання.

При цьому намет, який встановив підозрюваний, розташовувався приблизно за 750 метрів від електростанції Вайсвайлер (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія), повідомило видання.

Фото: t.me/BILD_Russian

«Схованка фігуранта була накрита гіллям і листям, тому гелікоптери й дрони раніше не змогли її виявити. Сам він також змінив зовнішність — коротко підстригся й змінив окуляри», — пише Bild.

Фіманна підозрюють у нападах на об'єкти енергосистеми в Бранденбурзі, Саксонії та Північному Рейні — Вестфалії. За версією слідства, він використовував саморобні ракети, щоб перекидати тонкі дроти через високовольтні лінії та спричиняти короткі замикання.

До того ж, як розповіли поліцейські, вони неодноразово обстежували місцевість поблизу електростанції за допомогою гелікоптерів і дронів. Проте через якісне маскування схованку Фіманна з повітря було неможливо помітити.

Як повідомляють джерела Bild, підозрюваний останнім часом був безробітним і жив на гроші, отримані від матері.

За словами міністра внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії Герберта Ройля, поліцейські «не лише затримали ймовірного виконавця терактів, а й, можливо, запобігли серії подальших терактів».

За словами Ройля, підозрюваний уже назвав судді, який обиратиме йому запобіжний захід, ще сім місць, які він використовував як склади для диверсій.

«Зараз триває перевірка цієї інформації», — сказав міністр.

Як пише Bild, Фіманна, жителя Гевельсберга, підозрюють у тому, що він за допомогою саморобних ракет закидав спеціальні дроти на лінії високовольтних електропередач, намагаючись спричинити коротке замикання.

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«Місця вчинення диверсій розташовувалися в Бранденбурзі, Саксонії та Рейнському буровугільному басейні — відстань між ними перевищувала 700 кілометрів. При цьому фігурант підписав листи із зізнанням у скоєному власним справжнім ім'ям і розіслав їх кільком німецьким ЗМІ», — повідомляє видання.

Наразі окружний суд Аахена виконав ордер на арешт Фіманна, повідомив представник прокуратури міста Коттбус, яка веде розслідування.

«Його доправлять до в’язниці в цьому регіоні, а згодом перевезуть до Коттбуса. Досі прокуратура Кельна вела розслідування щодо підозрюваного за звинуваченнями в „антиконституційному саботажі“ та „вчиненні вибухів із використанням вибухових речовин“. Тепер розслідування перебрав на себе генеральний прокурор федеральної землі», — підсумували в Bild.

Диверсії на енергетичних об'єктах Німеччини — що відомо

1 вересня у федеральній землі Бранденбург, неподалік від однієї з найбільших у Німеччині вугільних електростанцій Єншвальде, було виявлено вибухові пристрої. Унаслідок інциденту вийшов з ладу енергоблок потужністю 500 мегаватів.

Міністр інфраструктури Бранденбурга Роберт Крумбах назвав пошкодження енергетичного об'єкта терористичним актом.

2 вересня німецькі видання Bild і Spiegel повідомили, що в полі неподалік міста Берггайм (поруч із Кельном) правоохоронці виявили шість піротехнічних пускових пристроїв, сконструйованих так, щоб за допомогою піротехніки закидати дріт на лінії електропередачі.

4 вересня поліція міста Дормаген (федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія) повідомила, що розслідує ймовірну диверсію на території місцевої електропідстанції.

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7 вересня видання Tagesschau з посиланням на прокуратуру Дрездена та Управління кримінальної поліції Саксонії повідомило, що правоохоронці виявили 21 саморобний вибуховий пристрій поблизу об'єктів енергетичної інфраструктури — біля підстанції Грауштайн неподалік міста Шляйфе в районі Герліц.

10 вересня видання Handelsblatt повідомило, що під час обшуків у 48-річного чоловіка, підозрюваного в серії диверсій проти енергетичної інфраструктури Німеччини, правоохоронці виявили записи зі списком із понад 160 об'єктів. Серед них були як ті, що вже зазнали атак, так і ймовірні майбутні цілі. Крім того, у ході розслідування в землі Північний Рейн-Вестфалія правоохоронці виявили понад 40 установок для запуску ракет, які, за версією слідства, могли використовуватися для диверсій.