Німецька електростанція Єншвальде, на якій було зафіксовано акт диверсії, 1 вересня 2026 року (Фото: REUTERS/Axel Schmidt)

До редакції німецького видання Focus Online надійшли два листи, автор яких стверджує, що саме він вчиняв диверсії на електростанціях у Північному Рейні-Вестфалії та Бранденбурзі — нібито з екологічних міркувань.

Про це 4 вересня повідомляється на сайті видання.

У листах, зокрема, стверджується, що їхній автор, який діє під псевдонімом В., за допомогою коротких замикань тимчасово вивів з ладу електростанції «Єншвальде» та «Шварце-Пумпе» у Східній Німеччині, а також електростанцію в районі Берггайм неподалік від Кельна. Завдана шкода виявилася незначною.

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Крім того, 48-річний чоловік із міста Гевельсберг зізнався у скоєнні нових атак на електромережу в Дормагені, Райді та Вайсвайлері, пише Focus Online .

«Викопне паливо — це злочин, що спричиняє нескінченні страждання», — йдеться в памфлетах. А оскільки держава не втручається, «я змушений діяти самотужки. Якби тут панували закон і порядок, мені не довелося б порушувати закон і миритися з величезними стражданнями», — сказано в листах.

Крім того, В. стверджує, що намагався спричинити «короткі замикання» — при цьому він не здійснював «вибухових атак», а лише «запускав новорічну піротехніку в бік ліній високої напруги».

«Я радий, що не сталося відключень електроенергії, але водночас було зупинено енергоблоки вугільних електростанцій», — йдеться в одному з листів.

У листі В. також дав зрозуміти, що «не засмутиться», якщо відключення електроенергії завдадуть шкоди оборонній промисловості ФРН, і стверджував, що діяв самотужки.

Однак, як заявили Focus Online, спершу потрібно точно з’ясувати, чи справді за актами диверсій в електромережах стоїть В.

«Спершу необхідно перевірити, чи справді він є підозрюваним, чи просто наслідувачем», — заявив представник правоохоронних органів.

Водночас у Дормагені було виявлено пристрої для запуску піротехніки — аналогічні тим, що раніше знайшли в Берггаймі.

«Слідчі в Бранденбурзі вважають справжніми два листи із зізнанням, які є в розпорядженні Focus Online. Описи способу вчинення замахів збігаються з результатами експертизи, проведеної на місцях злочинів. За допомогою новорічних петард він закидав тонкі дроти на високовольтні лінії електропередач підстанцій », — пише видання.

Як стверджує В., піротехнічні заряди мали спричинити електричну дугу, «спалах і вибух якої сприймалися б як вибух». При цьому автор листів зазначає, що «використовував електричні підривники й таймери».

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Як повідомили Focus Online джерела в правоохоронних органах, за версією слідства, В. втік на старому вантажному автомобілі з причепом-фургоном, що належав автопарку вугільної компанії Rheinbraun.

«Пошуки тривають. Іронічно, що така вантажівка споживає велику кількість пального», — підсумували у виданні.

Випадки диверсій у Німеччині — що відомо

У ніч на 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, який із 2022 року слугує базою для українських літаків серії «Ан», виявили дрон із прикріпленими до нього детонатором і вибуховою речовиною. Безпілотник перебував на злітно-посадковій смузі — поруч із українським вантажним літаком Ан-124 «Руслан».

6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що цей інцидент не був справою рук аматорів і до нього може бути причетна іноземна держава.

Американські офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними про інцидент, повідомили The Wall Street Journal, що дрон із вибухівкою, ймовірно, належить російському уряду.

1 вересня Добріндт і представник МЗС ФРН Йоганн Вадефуль звинуватили Росію у спробі теракту в аеропорту Лейпциг/Галле, де дрони намагалися атакувати українські літаки Ан-124.

«У сукупності результати поліцейських розслідувань, характер злочинів та розвідувальні дані вказують на відповідальність Росії за спробу теракту в аеропорту Лейпцига», — заявив очільник МВС Німеччини.

1 вересня німецькі ЗМІ повідомили, що у федеральній землі Бранденбург, неподалік від однієї з найбільших у Німеччині вугільних електростанцій — Єншвальде, — було виявлено вибухові пристрої.

За інформацією видання Märkische Allgemeine Zeitung, рятувальники виявили на місці події кілька пускових установок для саморобних ракет і знешкодили їх. Також повідомляється, що підстанція могла зазнати кількох влучань.

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Німецькі правоохоронці припускають, що метою зловмисників могло бути масштабне відключення електроенергії на електростанції Єншвальде — найбільшій у Бранденбурзі. Водночас серйозних перебоїв з електропостачанням вдалося уникнути.

Місцевий оператор енергомережі 50Hertz повідомив, що невідомі, ймовірно, пошкодили кілька ліній електропередачі — сталося лише короткочасне припинення електропостачання.

Міністр інфраструктури землі Бранденбург Роберт Крумбах назвав пошкодження енергетичного об'єкта терористичним актом.

«Напад на інфраструктуру в Єншвальде — це атака на безпеку та засоби до існування жителів Бранденбурга й інших регіонів», — заявив посадовець.

2 вересня німецькі видання Bild і Spiegel повідомили, що в полі поблизу міста Берггайм, що біля Кельна, правоохоронці виявили шість піротехнічних пускових пристроїв, сконструйованих так, щоб за допомогою піротехніки піднімати дріт над лініями електропередачі.

Згодом стало відомо, що напередодні внаслідок короткого замикання вийшли з ладу п’ять вугільних енергоблоків у Нойраті та Нідер-Ауссемі загальною потужністю близько 4200 мегаватів.